IND vs AUS: 224 நாள்களுக்கு பின் விராட் , ரோஹித் தரிசனம்... எத்தனை மணிக்கு போட்டி?

India vs Australia 1st ODI: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நாளை காலை எத்தனை மணிக்கு தொடங்கும் உள்ளிட்ட பல விவரங்களை இதில் அறிந்துகொள்ளலாம்.
India vs Australia, When To Watch 1st ODI Match: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதும் ஓடிஐ தொடர் நாளை தொடங்குகிறது. பெர்த் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டி பெர்த் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. அக். 23, அக். 25 ஆகிய நாள்களில் மற்ற இரு போட்டிகளும் நடைபெற இருக்கின்றன. சுப்மான் கில் தலைமையில் இந்திய அணியும், மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையில் ஆஸ்திரேலிய அணியும் இத்தொடரை சந்திக்கின்றன.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்திய அணி (India vs Australia) தற்போது சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. 3 ஓடிஐ போட்டிகள், 5 ஒருநாள் போட்டிகள் என இரு அணிகளும் மோத உள்ளன.
அந்த வகையில் முதல் ஒருநாள் போட்டி நாளை நடைபெறுகிறது. கடைசியாக, இந்திய அணி மார்ச் மாதம் ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடியிருந்தது. அப்போது ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபியை இந்திய அணி (Team India) கைப்பற்றியது. அதற்கு பிறகு தற்போதுதான் விளையாடுகிறது.
இந்நிலையில், மீண்டும் ரோஹித் சர்மா (Rohit Sharma), விராட் கோலி (Virat Kohli) ஆகியோரும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு திரும்பி உள்ளனர். நாளைய போட்டியில் விளையாடுவதன் மூலம் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் 224 நாள்களுக்கு பிறகு சர்வதேச போட்டியில் விளையாட உள்ளனர்.
சுப்மான் கில் (Shubman Gill) தலைமையிலான இந்திய அணி, ஐசிசி ஓடிஐ தரவரிசையில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. மிட்செல் மார்ஷ் (Mitchell Marsh) தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணி 3வது இடத்தில் உள்ளது. டிராவிஸ் ஹெட், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹசில்வுட் என மூத்த ஆஸ்திரேலிய வீரர்களும்; ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கேஎல் ராகுல் என மூத்த இந்திய வீரர்களும் அணியில் இருப்பதால் டி20ஐ தொடரை விட ஓடிஐ தொடர் மீதுதான் பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் இதுவரை 152 ஓடிஐ போட்டிகளில் மோதி உள்ளன. ஆஸ்திரேலிய அணி 84 போட்டிகளிலும், இந்திய அணி 54 போட்டிகளிலும், 10 போட்டிகள் முடிவுகள் இன்றி நிறைவு செய்துள்ளன. ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இந்திய அணி 14 போட்டிகளில் வெற்றியடைந்துள்ளது.
இரு அணிகளும் மோதிய ஓடிஐ போட்டிகளை பொருத்தவரை அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியில் சச்சின் டெண்டுல்கர் 70 இன்னிங்ஸில் 3077 ரன்களை அடித்து முதலிடத்தில் உள்ளார். விராட் கோலி 48 இன்னிங்ஸில் 2451 ரன்கள், ரோஹித் சர்மா 46 இன்னிங்ஸில் 2407 ரன்களையும் அடித்து அடுத்தடுத்து இடங்களில் உள்ளனர்.
அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்திய பௌலர்களை பொருத்தவரை பிரட் லீ 30 இன்னிங்ஸில் 55 விக்கெட்டுகளையும், கபில் தேவ் 39 இன்னிங்ஸில் 45 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஜான்சன் 26 இன்னிங்ஸில் 43 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி உள்ளார்.
பரபரப்பான இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி இந்திய நேரப்படி நாளை (அக். 19) காலை 9 மணிக்கு தொடங்கும். காலை 8.30 மணியளவில் டாஸ் வீசப்படும். ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வோர்க் சேனல்களின் மூலம் நீங்கள் தொலைக்காட்சியிலும், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையில் காணலாம். டிடி நேஷ்னல் சேனலில் இலவசமாகவும் காணலாம்.