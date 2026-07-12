Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /பழிவாங்க காத்திருக்கும் கம்பீர்... காயமடைந்த முக்கிய வீரர் - என்ன செய்யும் இந்திய அணி?

பழிவாங்க காத்திருக்கும் கம்பீர்... காயமடைந்த முக்கிய வீரர் - என்ன செய்யும் இந்திய அணி?

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:03 PM IST

IND vs ENG 1st ODI: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ1/6

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ

இந்திய அணி அடுத்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஓடிஐ தொடரை இங்கிலாந்தில் விளையாட இருக்கிறது. சுப்மான் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி, ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொள்கிறது. முதல் ஓடிஐ போட்டி பர்மிங்காம் நகரில் ஜூலை 14ஆம் தேதி அன்று நடைபெறுகிறது. அடுத்து கார்டிஃப் நகரில் ஜூலை 16ஆம் தேதி அன்றும், லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஜூலை 19ஆம் தேதி அன்றும் நடைபெற இருக்கிறது.

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ2/6

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ

இந்திய அணி ஓடிஐ தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ளது. இங்கிலாந்து அணி 8வது இடத்தில் உள்ளது. 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் இந்திய அணி விளையாடும் ஒவ்வொரு ஓடிஐ தொடரும் முக்கியமானது. காரணம், விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் விளையாடும் ஒற்றை பார்மட் இதுமட்டும்தான்.

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ3/6

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ

இந்திய அணி ஓடிஐ ஸ்குவாட்: சுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), கேஎல் ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் பட்டேல், சிவம் தூபே, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், குர்னூர் பிரர், பிரின்ஸ் யாதவ். ஹர்ஷித் ராணாவின் தொடைப்பகுதியில் கிரேட் 1 காயம் காரணமாக விலகியதால் பிரின்ஸ் யாதவ் சேர்க்கப்பட்டார்.

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ4/6

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ

சுப்மான் கில் - ரோஹித் சர்மா ஓபனிங்கில் களமிறங்குவார்கள். மிடில் ஆர்டரில் விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல் ஆகியோர் இருப்பார்கள். ஆல்-ரவுண்டர்களாக சிவம் தூபே மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் செயல்படுவார்கள். வேகப்பந்துவீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா - அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் நிச்சயம் இடம்பெறுவார்கள்.

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ5/6

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ

குல்தீப் யாதவ் முக்கிய ஸ்பின்னராக இருப்பார். ஹர்ஷித் ராணா இருந்திருந்தால் 3வது வேகப்பந்துவீச்சாளராகவும், 8வது பேட்டராகவும் களமிறங்கியிருப்பார். தற்போது அவர் இடத்தில் யார் என்பதே பெரும் கேள்வியாக உள்ளது. குர்னூர் பிரர் அல்லது பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் 3வது வேகப்பந்துவீச்சாளராக செயல்படுவார்கள். இதனால் 7 பேட்டர்களுடன்தான் இந்திய அணி களமிறங்கும்.

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ6/6

IND vs ENG முதல் ஓடிஐ

இந்தியா vs இங்கிலாந்து - முதல் ஓடிஐ பிளேயிங் 11: சுப்மான் கில், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், அக்சர் பட்டேல், சிவம் தூபே, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், குர்னூர் பிரர்.

TAGS:
IND vs ENG
ind vs eng odi

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'சில்லறை இல்லாட்டி இறங்கு' அமைச்சரை கடிந்த கண்டக்டர் - உடனே அவர் செய்த காரியம்?
Bangalore1 hr ago
2
K A Sengottaiyan2 hrs ago
3
Bangalore2 hrs ago
4
CSK Trade News3 hrs ago
5
TTDC3 hrs ago