IND vs ENG: இந்த 3 வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடினால்... இந்திய அணி பைனல் போகும்!

India vs England: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்த, இந்த மூன்று இந்திய வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாட வேண்டும்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்று இன்று தொடங்கி உள்ளது.
கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் எய்டன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்கா - மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலானநியூசிலாந்து அணிகள் மோதி வருகின்றன.
மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நாளை (மார்ச் 5) நடைபெறும் 2வது அரையிறுதிப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்தியா - ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் இரவு 7 மணிக்கு மோத இருக்கின்றன.
கடந்த 2022 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அரையிறுதியில் இந்திய அணியை தோற்கடித்து இறுதிப்போட்டிக்குச் சென்று சாம்பியன் பட்டத்தையும் இங்கிலாந்து அணி வென்றது. அந்த வகையில் 2024இல் இங்கிலாந்தை அரையிறுதியில் வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
அந்த வகையில், இந்திய அணி வெற்றிபெற இந்த 3 வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாட வேண்டிய நிலை உள்ளது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
சூர்யகுமார் யாதவ்: இந்த தொடரில் அமெரிக்கா அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு பின் இவர் பெரியளவில் சோபிக்கவில்லை. மிடில் ஆர்டரில் இவர் சிறப்பாக விளையாடும்பட்சத்தில் நிச்சயம் இந்திய அணியால் பெரிய ஸ்கோரை அடிக்கவும் முடியும், சேஸிங் செய்யவும் இயலும். 7 போட்டிகளில் 231 ரன்களை அடித்துள்ளார். ஆனால், பெரிய அணிக்கு எதிராக சிறப்பாக விளையாடவில்லை. எனவே அழுத்தம் நிறைந்த நாளைய போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடியாக வேண்டும்.
அபிஷேக் சர்மா: இவர் நடப்பு தொடரில் மிக மோசமாக விளையாடி உள்ளார். அவர் விளையாடிய முதல் மூன்று போட்டிகளில் டக்அவுட்டானார். 6 இன்னிங்ஸில் 80 ரனகளை மட்டுமே அவர் அடித்துள்ளார். இவர் ஓபனிங்கில் ஆர்ச்சர், வில் ஜாக்ஸை அடித்து துவைத்தால் நிச்சயம் பவர்பிளேவில் பெரிய ஸ்கோரை இந்தியா எட்டிவிடும். கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் இதே வான்கடேவில் நடந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா 135 ரன்களை குவித்தார். அதில் 13 சிக்ஸர்கள் அடக்கம்.
வருண் சக்ரவர்த்தி: இங்கிலாந்து அணி பேட்டர்களை பொருத்தவரை வருண் சக்ரவர்த்தி ஆபத்தான வீரர் ஆவார். கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் இந்திய மண்ணில் நடந்த இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான தொடரில் 5 போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டை வருண் சாய்த்தார். ஆனால் தற்போதைய தொடரில் அவர் தொடர்ச்சியாக ஓரிரு விக்கெட்டை எடுத்தாலும், அதிக ரன்களை விட்டுக்கொடுக்கிறார். சிறு சிறு தவறுகளை அவர் மாற்றியமைத்து சிறப்பாக வீசினால் இங்கிலாந்து அணியின் அச்சுறுத்தும் மிடில் ஆர்டரை காலி செய்யலாம்.