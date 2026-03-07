வருணுக்கு பதில் குல்தீப் வேண்டாம்... இந்த வீரர் வந்தால் இந்திய அணிக்கு கோப்பை உறுதி

IND vs NZ Final 2026: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியில், இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் வருண் சக்ரவர்த்திக்கு பதில் இந்த வீரரை சேர்க்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
ICC T20 World Cup 2026 Final: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன, இங்கு இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பை இங்கு காணலாம்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் நாளை (மார்ச் 8) நடைபெற உள்ளது.
இந்திய அணி 3வது முறையும், நியூசிலாந்து அணி முதல்முறையாகவும் டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல முனைப்பு காட்டும்.
நியூசிலாந்து அணி அதன் பிளேயிங் லெவனில் பெரியளவில் மாற்றம் செய்யவில்லை வாய்ப்பில்லை. ஈடன் கார்டன்ஸில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக விளையாடிய அதே பிளேயிங் லெவனுடன்தான் களமிறங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
இந்திய அணி தரப்பில் ஒரு சில மாற்றங்களுக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதிலும் ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் நம்பர் 1 பேட்டரான அபிஷேக் சர்மா மற்றும் நம்பர் 1 பௌலர் வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் சொதப்பலான பார்மில் உள்ளனர்.
இவர்களை இறுதிப்போட்டியில் நீக்க அதிக வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அபிஷேக் சர்மாவை நீக்கிவிட்டு சஞ்சு சாம்சன் - இஷான் கிஷன் ஆகியோர் ஓபனராகவும், பின் வரிசையில் ரிங்கு சிங்கும் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வருண் சக்ரவர்த்திக்கு பதில் குல்தீப் யாதவ் சேர்க்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
ஆனால், குல்தீப் யாதவை சேர்ப்பதற்கு பதில் கூடுதல் வேகப்பந்துவீச்சாளரை சேர்க்கலாம் என்றும் சில வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். நாளைய ஆடுகளம் அதிக பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருக்கும்பட்சத்தில், ஒருவேளை சுழற்பந்துவீச்சுக்கு பெரியளவில் சாதகம் இல்லாதபட்சத்தில், வேகப்பந்துவீச்சாளரை சேர்க்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
வேகப்பந்துவீச்சில் பும்ரா, அர்ஷ்தீப், ஹர்திக், தூபே ஆகியோருடன் சிராஜ் களமிறக்கப்படலாம். சுழற்பந்துவீச்சுக்கு அக்சர் பட்டேல் இருப்பதால் குல்தீபோ, வருணோ தேவையில்லை. இதனால், இந்திய அணியின் காம்பினேஷனும் மாறாது. 8 பேட்டர்கள், 6-7 பௌலிங் ஆப்ஷன் கிடைக்கும். தூபே பந்துவீசும் நிலைமையும் வராது.
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா/ரிங்கு சிங், சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சிவம் தூபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல், முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.