IND vs NZ: இனி இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பே இல்லை? ஓரம் கட்டிய பிசிசிஐ!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் மொஹமது ஷமி இடம் பெறவில்லை. இது அவரது எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறி ஆக்கி உள்ளது.
நியூசிலாந்து தொடருக்கான இந்திய அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த அணியிலும் மொஹமது ஷமியின் பெயர் இடம்பெறவில்லை. 2023 ODI உலகக் கோப்பையில் அதிக விக்கெட் எடுத்த வீரர் என்றாலும், தொடர்ச்சியான காயங்கள் காரணமாக அவர் இடம் பெறாமல் இருந்து வருகிறார்.
அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு ஷமி உள்நாட்டு போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். 35 வயதான ஷமி, ரஞ்சி கோப்பையில் நான்கு போட்டிகளில் 20 விக்கெட்கள் எடுத்தார், விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் நான்கு போட்டிகளில் 8 விக்கெட்கள் பெற்றார். சையது முஷ்டாக் அலி கோப்பையில் ஏழு போட்டிகளில் 16 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார்.
இப்படி தொடர்ந்து விக்கெட் எடுத்தாலும் தேர்வாளர்கள் ஷமியின் பெயரை தேர்வு செய்யவில்லை. அவரின் காயமும் இதற்கு ஒரு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
நியூசிலாந்து தொடரில் மொஹமது சிராஜ் ODI அணியில் மீண்டும் இடம் பெற்றுள்ளார், இது ஷமியின் நம்பிக்கைகளை மேலும் பாதித்துள்ளது. ஜஸ்பிரீத் பும்ரா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா இல்லாததால், அனுபவம் வாய்ந்த வீரர் தேவைப்பட்ட நிலையில் ஷமி நம்பிக்கையுடன் இருந்தார்.
ஆனால் தேர்வாளர்கள் சிராஜை முன்னணி வீரராகவும், ஹர்ஷித் ரானா, பிரசித் கிருஷ்ணா மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங்குடன் வேகப்பந்து தாக்குதலை அமைக்க முடிவு செய்துள்ளனர்.
BCCI ஷமியை கடந்து செல்ல முடிவு செய்துள்ளது என்பது இப்போது தெளிவாகியுள்ளது. 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரை, 37 வயதான வீரருடன் பயணிப்பது விவேகமாக இருக்காது என்பது தேர்வாளர்களின் கருத்தாக தெரிகிறது.