IND vs PAK: பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைக்குலுக்கலா...? சூர்யகுமார் கொடுத்த ட்விஸ்ட்

India vs Pakistan 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் பரஸ்பரம் கைக்குலுவார்களா இல்லையா என்பது குறித்து இருநாட்டு கேப்டன்களும் தெரிவித்த கருத்துகளை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி கொழும்பு பிரேமதாசா மைதானத்தில் நாளை (பிப். 15) நடைபெற இருக்கிறது.
இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி வழக்கமான போட்டியை விட அழுத்தம் நிறைந்ததாக இருக்கும். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் நிலவுவதை தொடர்ந்து போட்டிகளும் உலகளவில் உற்றுநோக்கப்படும்.
ஒருகட்டத்தில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய உடனான போட்டியை பாகிஸ்தான் அணி புறக்கணிப்பதாக அறிவித்தது. ஆனால், ஐசிசி பேச்சுவார்த்தை காரணமாக போட்டியில் பங்கேற்பதை பாகிஸ்தான் உறுதிசெய்தது.
கடந்தாண்டு ஏப்ரல், மே மாதங்களில் பகல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதல், ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் காரணமாக இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே பதற்றம் நிலவியது. தொடர்ந்து செப்டம்பரில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்த ஆசிய கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் மூன்று முறை மோதிக்கொண்டாலும், இரு அணி வீரர்களும் பரஸ்பரம் கைக்குலுக்குவதை தவிர்த்து வந்தனர்.
இறுதிப்போட்டியிலும் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா ஆசிய கோப்பையை வென்றாலும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் மொஹ்சின் நக்விதான், இந்திய அணிக்கு கோப்பையை வழங்க இருந்தார். ஆனால், அவரிடம் இருந்து கோப்பையை வாங்க மாட்டோம் என இந்தியா உறுதியாக இருந்தது. இன்றுவரை ஆசிய கோப்பை இந்தியாவுக்கு வரவில்லை. கிரிக்கெட் வரலாற்றில் கோப்பையை வென்ற அணி வெறும் கையுடன் நாடு திரும்பியது இதுவே முதல்முறை என கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான நாளைய போட்டியில் வீரர்கள் பரஸ்பரம் கைக்குலுவார்களா என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா கூறுகையில், இந்திய வீரர்களுடன் கைக்குலுக்க பாகிஸ்தான் அணி தயாராகவே உள்ளது என்றார்.
மேலும் சல்மான் அலி ஆகா, "கிரிக்கெட்டை மனப்பூர்வமாக விளையாட வேண்டும். என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்பது முக்கியமில்லை. கிரிக்கெட் எப்போதும் விளையாடப்படும் விதத்திலேயே விளையாடப்பட வேண்டும். என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள்தான் (இந்தியா) முடிவு செய்ய வேண்டும்" என்றார்.
இதைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவிடமும் இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதுகுறித்து அவர், "கைக்குலுக்குவது குறித்து டாஸில் முடிவு செய்வோம். எனவே, 24 மணிநேரம் காத்திருங்கள்" என தெரிவித்தார். இதன்மூலம், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியின் டாஸின்போது இருநாட்டு கேப்டன்களும் கைக்குலுக்குவார்களா இல்லையா என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இடையே எழுந்துள்ளது.