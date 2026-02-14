பாகிஸ்தான் போட்டியில் தோற்றால் சூப்பர் 8க்கு இந்தியா தகுதி பெறாதா?

2026 டி20 உலக கோப்பை குரூப் A-ல் இந்தியா, பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து, நமீபியா ஆகிய அணிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் 2 வெற்றிகளை பெற்றுள்ளன.
இந்தியா தற்போது 4 புள்ளிகளுடன் குரூப் A-ல் முதலிடத்தில் உள்ளது. குறிப்பாக நெட் ரன் ரேட் +3.050 என நல்ல விதத்தில் உள்ளது. நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை பாகிஸ்தானை வீழ்த்தினால், இந்தியா சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று விடும்.
இந்தியா பாகிஸ்தானிடம் தோற்றாலும், அடுத்த போட்டியில் நெதர்லாந்தை தோற்கடித்தாலே சூப்பர் 8ல் இடம் உறுதியாகும். இந்தியாவின் நல்ல நெட் ரன் ரேட் காரணமாக, மற்ற அணிகள் தகுதி இழக்கும்.
பாகிஸ்தானும் இந்தியா போலவே 4 புள்ளிகளுடன் இருந்தாலும், அவர்களின் நெட் ரன் ரேட் +0.932 மட்டுமே. இந்தியாவை வென்றால் அவர்கள் நேரடியாக சூப்பர் 8-ல் இடம்பிடிக்கலாம். ஆனால் இந்தியாவிடம் தோற்றுவிட்டால், பிப்ரவரி 18ம் தேதி நமீபியாவை கட்டாயம் வெல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும்.
பாகிஸ்தான் இந்தியாவிடம் தோற்று, அதன் பிறகு நமீபியாவிடமும் தோல்வியை சந்தித்தால், தற்போது 2 புள்ளிகளுடன் இருக்கும் அமெரிக்கா, நமீபியாவை பெரும் வித்தியாசத்தில் வென்றால், நெட் ரன் ரேட்டில் பாகிஸ்தானை வெளியேற்றும் சாத்தியம் உருவாகும்.
அமெரிக்கா மற்றும் நெதர்லாந்து தலா 2 புள்ளிகளுடன் உள்ளன. அவர்கள் மீதமுள்ள போட்டிகளை வெல்ல வேண்டும்; அதோடு, இந்தியா அல்லது பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து தோல்வி சந்தித்து, 4 புள்ளிகளில் இருந்தால், நெட் ரன் ரேட் மூலமே சூப்பர் 8 இடம் தீர்மானிக்கப்படும்.
குரூப் A-ல் முக்கியமான மூன்று போட்டிகள் வருகின்றன. பிப்ரவரி 15 மதியம் அமெரிக்கா vs நமீபியா, அதே நாள் மாலை இந்தியா vs பாகிஸ்தான், பிப்ரவரி 18ம் தேதி பாகிஸ்தான் vs நமீபியா மற்றும் இந்தியா vs நெதர்லாந்து மோதல்கள் நடைபெறுகின்றன. இந்த நான்கு ஆட்டங்களின் முடிவு தான் யார் சூப்பர் 8-க்கு? யார் வீட்டுக்கு? என்பதை உறுதி செய்ய போகிறது.