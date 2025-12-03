விராட் கோலியின் புதிய சாதனை! ஒட்டுமொத்த சதங்கள் எத்தனை தெரியுமா?

இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 2வது ஒருநாள் போட்டியிலும் விராட் கோலி சதம் அடித்துள்ளார். இதன் மூலம் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
ராய்ப்பூரில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் விராட் கோலி தனது 53-வது ஒருநாள் சதத்தை விளாசினார்.
இந்த சதத்தின் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அவரது மொத்த சதங்களின் எண்ணிக்கை 84-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக சதங்கள் (7) அடித்த வீரர் என்ற புதிய வரலாற்று சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
இதற்கு முன்பு, தென்னாப்பிரிக்க ஜாம்பவான்களான ஏபி டி வில்லியர்ஸ் மற்றும் குயின்டன் டி காக் ஆகியோர் தலா 6 சதங்களுடன் இந்த சாதனையை வைத்திருந்தனர்; அதை விராட் முறியடித்துள்ளார்.
சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் போட்டிகளில் 5 சதங்களை அடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த மைல்கல் சாதனை மூலம், ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் விராட் கோலி தனது ஆதிக்கத்தை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளார்.