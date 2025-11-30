English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரோஹித் - ஜெய்ஸ்வால் vs மார்க்ரம் - டி காக்: எந்த ஓபனிங் ஜோடி பெஸ்ட்?

IND vs SA: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் போட்டி நாளை தொடங்கும் நிலையில், இதில் எந்த அணியின் ஓபனிங் ஜோடி சிறப்பாக இருக்கிறது என்பதை இங்கு காணலாம். 
1 /8

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நாளை (நவ. 30) தொடங்குகிறது. ராஞ்சியில் நடைபெறும் முதல் போட்டியில் எய்டன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்கா அணியை கேஎல் ராகுல் தலைமையிலான இந்திய அணி எதிர்கொள்கிறது.

2 /8

இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனை பொருத்தவரை, ஜெய்ஸ்வால் - ரோஹித் சர்மா ஓபனிங்கில் களமிறங்கும். விராட் கோலி, திலக் வர்மா, கேஎல் ராகுல், ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் இடம்பெறுவார்கள். 

3 /8

பந்துவீச்சாளர்களை பொருத்தவரை ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் இடம்பெறுவார்கள். மிடில் ஆர்டரில் திலக் வர்மா வரும் இடத்தில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அல்லது ரிஷப் பண்ட் கூட இடம்பெறலாம். பேட்டிங் வரிசையை நீட்டிக்க விரும்பினால் நிதிஷ்குமார் ரெட்டிக்கும் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

4 /8

தென்னாப்பிரிக்காவின் பிளேயிங் லெவனை எடுத்துக்கொண்டால் எய்டன் மார்க்ரம் மற்றும் குவின்டன் டி காக் / ரியான் ரிக்கில்டன் ஆகியோர் ஓபனர்களாக களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது. இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மா - ஜெய்ஸ்வால் ஜோடியா அல்லது ரோஹித் - ருதுராஜ் ஜோடியா என்பதும் உறுதியாகவில்லை. அந்த வகையில், இந்திய ஓபனர்கள் vs தென்னாப்பிரிக்க ஓபனர்கள் என எடுத்துக்கொண்டால் அதில் யார் ஒஸ்தி என்பதை இங்கு ஒப்பிட்டு காணலாம். 

5 /8

ஓடிஐ போட்டிகளில் ரோஹித் சர்மா ஓபனராக 189 போட்டிகளில் விளையாடி 9340 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதில் 31 சதங்களையும், 46 அரைசதங்களையும் அடித்துள்ளார். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக ஓபனராக 730 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதில் மூன்று சதங்கள், 2 அரைசதங்கள் அடக்கம். 

6 /8

ஆனால், ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் ருதுராஜ் ஆகியோருக்கு அனுபவம் குறைவும். ஜெய்ஸ்வால் ஒரே ஒரு போட்டியில் விளையாடி 15 ரன்களை அடித்துள்ளார். ருதுராஜ் 4 போட்டிகளில் விளையாடி 88 ரன்களை அடித்துள்ளார், அதில் ஒரு அரைசதம்.

7 /8

மறுபுறம், குவின்டன் டி காக் 155 போட்டிகளில் 6925 ரன்களை ஓபனராக அடித்துள்ளார், அதில் 32 அரைசதங்கள் மற்றும் 22 சதங்கள் அடங்கும். மார்க்ரம் 24 போட்டிகளில் 4 அரைசதம் உள்பட 779 ரன்களை அடித்துள்ளார். ரிக்கில்டன் 14 போட்டிகளில் 440 ரன்களை அடித்துள்ளார், அதில் 1 சதம் மற்றும் 1 அரைசதம் அடக்கம். 

8 /8

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா ஓபனர்களை ஒப்பிடும்போது இந்திய ஜோடியை விட தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு கூடுதல் அனுபவம் உள்ளது. இந்திய சூழல் என்பதால் இந்திய ஓபனர்களுக்கு சாதகம் என்றாலும் மார்க்ரம், டி காக், ரிக்கில்டன் ஆகியோருக்கு இந்தியாவில் விளையாடிய அனுபவம் ஓரளவுக்கு இருக்கிறது. இந்திய பந்துவீச்சாளர்களுக்கு தென்னாப்பிரிக்க ஓபனர்களை அவுட்டாக்குவது சிரமமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

