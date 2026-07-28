Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /இந்திய அணியில் முதல் வாய்ப்பு... அதுவும் 33 வயதில்... யார் இந்த சரண்ஷ் ஜெயின்?

இந்திய அணியில் முதல் வாய்ப்பு... அதுவும் 33 வயதில்... யார் இந்த சரண்ஷ் ஜெயின்?

Written BySudharsan G
Published: Jul 28, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:42 PM IST

Who Is Saransh Jain : இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணியில், 33 வயதான சரண்ஷ் ஜெயினுக்கு முதல் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. ஆப்-ஸ்பின்னரான இவர் யார்?, உள்ளூர் போட்டிகளில் இவரது பங்களிப்புகள்?, இவரின் பின்னணி உள்ளிட்டவற்றை இங்கு காணலாம்.

2008ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல் தொடங்கப்பட்டது. ஐபிஎல் தொடங்கி 19 ஆண்டுகளில் இரண்டு வீரர்கள் மட்டுமே ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடாமல் நேராக இந்திய அணிக்கு வந்தனர். ஒன்று முரளி விஜய், மற்றொன்று முகமது ஷமி. தற்போது 3வது வீரராக சரண்ஷ் ஜெயின் இந்திய அணிக்கு தேர்வாகி உள்ளார்.

சரண்ஷ் ஜெயின்1/7

சரண்ஷ் ஜெயின்

இந்திய அணி வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட உள்ளது. காலே நகரில் ஆகஸ்ட் 15-19 தேதிகளில் முதல் டெஸ்ட் மற்றும் கொழும்பூவில் ஆகஸ்ட் 23-27 தேதிகளில் இரண்டாவது டெஸ்ட் விளையாடப்பட உள்ளது. இலங்கை தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டது.

சரண்ஷ் ஜெயின்2/7

சரண்ஷ் ஜெயின்

சுப்மான் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), சாய் சுதர்சன், ரிஷப் பண்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரேல் (விக்கெட் கீப்பர்), ரவிந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதார், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரர், சரண்ஷ் ஜெயின். இதில் சாய் சுதர்சன் மற்றும் பும்ரா ஆகியோர் உடற்தகுதி பெற்றால் மட்டுமே தொடரில் இடம்பெறுவார்கள். வாஷிங்டன் சுந்தர் முதல் போட்டியில் இருந்து விலகி உள்ளார்.

சரண்ஷ் ஜெயின்3/7

சரண்ஷ் ஜெயின்

இந்நிலையில், 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணி 33 வயதான மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த சரண்ஷ் ஜெயின் இடம்பெற்றுள்ளார். இப்போதுதான் முதன்முதலாக இந்திய டெஸ்ட் அணிக்கு அவர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுவரை அவர் சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியதில்லை. உள்ளூர் தொடர்களை தொடர்ந்து பார்ப்பவர்களுக்கு இவரை பற்றி நன்கு தெரிந்திருக்கும், இவர் தேர்வு செய்யப்பட்டதும் ஆச்சர்யத்தை தராது. சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட் போட்டிகளில் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டராக வலம் வருகிறார்.

சரண்ஷ் ஜெயின்4/7

சரண்ஷ் ஜெயின்

சமீபத்தில் இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்தியா A அணியில் சரண்ஷ் ஜெயின் இடம்பெற்றிருந்தார். இரண்டு போட்டிகளில் 6 விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார். ஒரு இன்னிங்ஸில் ஆட்டமிழக்காமல் 70 ர ன்களையும் குவித்திருந்தார். அதுவே அவருக்கு இந்த வாய்ப்பை பெற்றுத் தந்துள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டு வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பிறகு, இந்திய அணியில் இடம்பெறும் ஆப்-ஸ்பின் ஆல்-ரவுண்டர் ஆவார். ஐபிஎல் தொடங்கிய பின்னர் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடாமல் இந்திய அணிக்கு இதுவரை முரளி விஜய் மற்றும் முகமது ஷமி ஆகியோர் மட்டுமே அறிமுகமாகி உள்ளனர். 3வது வீரராக சரண்ஷ் ஜெயின் தேர்வாகி உள்ளார்.

சரண்ஷ் ஜெயின்5/7

சரண்ஷ் ஜெயின்

இந்தூரை சேர்ந்த இவர் 2014-15 உள்நாட்டு சீசனில் மத்திய பிரதேச அணிக்காக தேர்வானார். அன்றில் இருந்து அணியின் நம்பிக்கை மிக்க ஆல்-ரவுண்டராக வலம் வருகிறார். 54 முதல் தர போட்டிகளில் 2223 ரன்கள் (சராசரி 31.75), 188 விக்கெட்டுகளை (சராசரி 27.30) வீழ்த்தி உள்ளார். 2021-22 ரஞ்சி கோப்பையை முதல்முறையாக மத்திய பிரதேசம் வென்றது, அப்போது பைனலில் சரண்ஷ் ஜெயின் அடித்த 57 ரன்கள் மும்பை அணிக்கு எதிரான சேஸிங்கில் பெரிய பங்களிப்பாகும். அடுத்து 2022-23 சீசனில் 360 ரன்கள் மற்றும் 35 விக்கெட் எடுத்து தொடரின் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டருக்கான லாலா அமர்நாத் விருதை வென்றார். அடுத்த சீசனில் 518 ரன்களை எடுத்து 30 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்.

சரண்ஷ் ஜெயின்6/7

சரண்ஷ் ஜெயின்

சரண்ஷ் ஜெயின் தந்தை சுபோத் ஜெயினும் மத்திய பிரதேச அணிக்காக ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் விளையாடியவர். 2014ஆம் ஆண்டில் சுபோத் ஜெயின் வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டார். சரண்ஷ் ஜெயின் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தபோது, அவரது தந்தைக்கு புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. அப்போது சுபோத் ஜெயின் பேச்சுத் திறனை இழந்தார். ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்த வந்த சரண்ஷ் ஜெயினுக்கு இது அதிர்ச்சியாக இருந்தது. அப்போது, கையப்பட ஒரு குறிப்பை அவரது எழுதினார். அதில், "நான் நலமாக இருக்கிறேன். நீ சிறப்பாக விளையாடும்பட்சத்தில் விரைவில் நான் குணமடைவேன்" என எழுதியிருந்தார்.

சரண்ஷ் ஜெயின்7/7

சரண்ஷ் ஜெயின்

அந்த குறிப்பை சரண்ஷ் ஜெயின் அன்றில் இருந்து சுமார் 12 ஆண்டுகளாக பத்திரமாக வைத்திருக்கிறார். தந்தை சொன்ன அந்த வார்த்தையின் பலனாக தற்போது சரண்ஷ் ஜெயினுக்கு இந்திய அணியில் ஒருவழியாக இடம்கிடைத்துள்ளது. இந்திய அணியில் விளையாடவில்லையே என்ற கவலையில் இருந்த சுபோத் ஜெயின், தற்போது தனது மகன் இந்திய அணியில் தேர்வாகியிருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. 

TAGS:
Saransh Jain
ind vs sl

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
SC/ST மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை : விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Scholarship35 min ago
2
Regal Jewellers56 min ago
3
Tamil Nadu Solar Scheme57 min ago
4
Earthquake1 hr ago
5
Mekedatu dam1 hr ago