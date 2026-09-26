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IND vs WI: பிளேயிங் 11-ல் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்? நேரலையை பார்ப்பது எப்படி?

Written BySudharsan G
Published: Sep 26, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 11:58 PM IST

இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான முதல் ஓடிஐ போட்டியில் இரு அணிகளின் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு, நேரலை விவரம் உள்ளிட்டவற்றை இங்கு பார்க்கலாம்.

இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகள் மொத்தம் 3 ஓடிஐ மற்றும் 5 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாட இருக்கின்றன. இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் முதல் போட்டியின் முழு விவரங்கள் இதோ...

இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் ஓடிஐ தொடர்1/5

இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் ஓடிஐ தொடர்

இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஓடிஐ தொடர் நாளை (செப். 27) தொடங்குகிறது. முதல் போட்டி திருவனந்தபுரம் நகரில் நடைபெறும் நிலையில், அடுத்த 2 போட்டிகள் கௌகாத்தி மற்றும் முலான்பூர் நகரங்களில் நடைபெற இருக்கின்றன.

IND vs WI ODI தொடர் : நேருக்கு நேர் புள்ளிவிவரம்2/5

IND vs WI ODI தொடர் : நேருக்கு நேர் புள்ளிவிவரம்

இதுவரை இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகள் இடையே 142 ஓடிஐ போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. அதில் 72 போட்டிகளில் இந்தியாவும், 64 போட்டிகளில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியும் வென்றிருக்கின்றன. 4 போட்டிகளுக்கு முடிவில்லை. 2 போட்டி சமனில் முடிந்துள்ளது.

IND vs WI ODI தொடர் : நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி?3/5

IND vs WI ODI தொடர் : நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி?

மூன்று போட்டிகளும் மதியம் 2 மணிக்கு தொடங்கும். மதியம் 1.30 மணிக்கு டாஸ் வீசப்படும். Star Sports சேனல் மூலம் தொலைக்காட்சியிலும், Jio Hotstar தளத்தில் ஓடிடி மூலமும் போட்டியை நேரலையில் காணலாம்.

இந்திய அணி பிளேயிங் 11 கணிப்பு4/5

இந்திய அணி பிளேயிங் 11 கணிப்பு

ரோஹித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சுப்மான் கில் (கேப்டன்), விராட் கோலி, கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா

மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி பிளேயிங் 11 கணிப்பு5/5

மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி பிளேயிங் 11 கணிப்பு

ஷாய் ஹோப் (கேப்டன் & விக்கெட் கீப்பர்), ஜூவல் ஆண்ட்ரூ, ஜான் கேம்ப்பெல், கீசி கார்ட்டி, ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்டே, ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், அமீர் ஜங்கு, அல்சாரி ஜோசப், ஷமார் ஜோசப், விட்டல் லாஸ், குடாகேஷ் மோட்டி, கீமோ பால், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ஜேடன் சீல்ஸ்.

TAGS:
IND vs WI
Team India

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