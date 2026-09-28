/இந்திய அணி இன்னும் ஜொலிக்க இந்த வீரர் தேவை... பிளேயிங் 11-ல் முக்கிய மாற்றம்

மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான 2வது ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் முக்கிய மாற்றம் மேற்கொள்ள வேண்டும். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது ஓடிஐ போட்டி வரும் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி கௌகாத்தியில் நடைபெற இருக்கிறது. ஐசிசி 2027 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் இந்திய அணி தற்போது முதலே பல காம்பினேஷனை முயற்சித்து வருகிறது. தற்காலிக வெற்றி, தோல்விகளை தாண்டி நீண்டகால நோக்கில் செயல்படுவதே முக்கியமானதாகும்.
இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையேயான சர்வதேச ஒருநாள் தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. முதல் போட்டியை இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
சுப்மான் கில் மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் சதம் அடித்து மிரட்டினாலும், குல்தீப் யாதவ் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். பேட்டிங்கிற்கு அதிக சாதகம் கொண்ட ஆடுகளத்தில் 10 ஓவர்களை வீசி 40 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து (1 மெய்டன்) 4 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். இரு அணிகளிலும் குறைந்த எகானமியில் பந்துவீசியது அவர்தான்.
இருப்பினும், இந்திய அணி சறுக்கிய இடமென்றால் அது வேகப்பந்துவீச்சுதான். பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரர் ஆகியோர் மட்டுமே பிரீமியம் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஆவர். சிராஜிற்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டது. நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மூன்றாவது வேகப்பந்துவீச்சாளராக செயல்பட்டார். அதுவும் இவர் கையில் சுப்மான் கில் புதிய பந்தை கொடுத்து 2வது ஓவரை வீச செய்தார். அந்த ஓவரில் 18 ரன்களை வாரி வழங்கினார். இது பெரும் பின்னடைவாக அமைந்தது.
குர்னூர் பிரர் ஒருமுனையில் அதிக ரன்களை கொடுத்தால் முதல் பவர்பிளேவில் 85 ரன்களை மேற்கு இந்திய தீவுகள் குவித்தது. 20வது ஓவரில்தான் முதல் விக்கெட்டே வீழ்ந்தது. ஓபனர்கள் நன்கு செட்டிலாகி விளையாடினர். பிரசித் கட்டுக்கோப்பாக வீசினாலும் மறுமுனையில் விக்கெட் எடுக்கும் திறன் கொண்ட பௌலர் இருப்பது அவசியம். பும்ரா, ஷமி இல்லாத சூழலில் சிராஜ்தான் இந்திய அணியின் பிரதான பௌலராக இருந்தார். எனவே, கௌகாத்தியில் வரும் செப். 30ஆம் தேதி நடைபெறும் 2வது போட்டியில் சிராஜை களமிறக்கலாம். குர்னூர் பிரருக்கு தொடர்ச்சியா வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும் என நினைத்தால் பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு ஓய்வளிக்கலாம். ஏனென்றால் சிராஜ் புதிய பந்தில் வித்தைக்காட்ட கூடியவர்.
இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு: சுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கேஎல் ராகுல் (துணை கேப்டன் & விக்கெட் கீப்பர்), நமன் திர், ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா, முகமது சிராஜ்.