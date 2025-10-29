மகளிர் உலகக் கோப்பை: இந்தியா பிளேயிங் 11.. அரையிறுதியில் உள்ளே வரும் அதிரடி வீரராங்கனை!

Womens World Cup Semi-Final India Predicted pLaying XI: உலகக் கோப்பை அரையிறுதி போட்டிக்கான இந்திய அணி என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
Womens World Cup Semi-Final India Predicted pLaying XI: ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடர் தற்போது அரையிறுதி போட்டியை நெருங்கி உள்ளது. அரையிறுதியில் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியா அணி விளையாட உள்ளது.
ஸ்மிருதி மந்தனா: தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வரும் ஸ்மிருதி மந்தனா, இப்போட்டியில் தொடக்க வீரராக விளையாடுவார். இதில் மாற்றம் ஏதும் இருக்காது.
ஷஃபாலி வர்மா: பிரதிகா ராவல் காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், ஷஃபாலி வர்மா ஸ்மிருதி மந்தனாவுடன் இணைந்து தொடக்க வீரராக களமிறங்க உள்ளார்.
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்: கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 3வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்வார் - இது ஆரம்பகால முன்னேற்றங்களுக்குப் பிறகு நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகும்.
ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்: 4வது இடத்தில் களமிறங்கும் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு எதிராக சிறப்பாக விளையாடக்கூடியவர். இவரது மிடில் ஆர்டர் பங்கு அணிக்கு மிகவும் முக்கியமானது.
ரிச்சா கோஷ்: இந்திய அணியின் பேட்டிங் சூழ்நிலைகளை பொறுத்து இவரது வரிசை முடிவு செய்யப்படும். இவர் அரையிறுதியில் முக்கிய வீராங்கனையாக இருப்பார்.
6 பந்து வீச்சு விருப்பங்கள்: இந்தியாவின் அரையிறுதி உத்தியில் தீப்தி சர்மா, ரேணுகா தாக்கூர், சினே ராணா, ராதா யாதவ், கிராந்தி கவுட் மற்றும் அமன்ஜோத் கவுர் ஆகிய ஆறு பந்துவீச்சு விருப்பங்கள் அடங்கும்.