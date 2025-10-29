மகளிர் உலகக் கோப்பை: இந்தியா பிளேயிங் 11.. அரையிறுதியில் உள்ளே வரும் அதிரடி வீரராங்கனை!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Photos
Womens World Cup Semi-Final India Predicted pLaying XI: உலகக் கோப்பை அரையிறுதி போட்டிக்கான இந்திய அணி என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

Womens World Cup Semi-Final India Predicted pLaying XI: ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடர் தற்போது அரையிறுதி போட்டியை நெருங்கி உள்ளது. அரையிறுதியில் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியா அணி விளையாட உள்ளது. 
ஸ்மிருதி மந்தனா: தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வரும் ஸ்மிருதி மந்தனா, இப்போட்டியில் தொடக்க வீரராக விளையாடுவார். இதில் மாற்றம் ஏதும் இருக்காது. 

ஷஃபாலி வர்மா: பிரதிகா ராவல் காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், ஷஃபாலி வர்மா ஸ்மிருதி மந்தனாவுடன் இணைந்து தொடக்க வீரராக களமிறங்க உள்ளார். 

ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்: கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 3வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்வார் - இது ஆரம்பகால முன்னேற்றங்களுக்குப் பிறகு நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகும். 

ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்: 4வது இடத்தில் களமிறங்கும் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு எதிராக சிறப்பாக விளையாடக்கூடியவர். இவரது மிடில் ஆர்டர் பங்கு அணிக்கு மிகவும் முக்கியமானது. 

ரிச்சா கோஷ்: இந்திய அணியின் பேட்டிங் சூழ்நிலைகளை பொறுத்து இவரது வரிசை முடிவு செய்யப்படும். இவர் அரையிறுதியில் முக்கிய வீராங்கனையாக இருப்பார். 

6 பந்து வீச்சு விருப்பங்கள்: இந்தியாவின் அரையிறுதி உத்தியில் தீப்தி சர்மா, ரேணுகா தாக்கூர், சினே ராணா, ராதா யாதவ், கிராந்தி கவுட் மற்றும் அமன்ஜோத் கவுர் ஆகிய ஆறு பந்துவீச்சு விருப்பங்கள் அடங்கும்.

