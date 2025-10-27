English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!

India Predicted Playing 11 For Australia T20: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான டி20 தொடர் நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 29) தொடங்கி நவம்பர் 08ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.  

 

India Predicted Playing 11 For Australia T20: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம். 
1 /12

2 /12

சுப்மன் கில்: இந்திய டி20 அணியின் துணை கேப்டன் சுப்மன் கில் தொடக்க வீரராக களம் இறங்குவார். இவர் அனைத்து வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். 

3 /12

அபிஷேக் சர்மா: தற்போதைய இந்திய டி20 அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரராக திகழ்பவர் அபிஷேக் சர்மா. இவர் சுப்மன் கில்லுடன் தனது பேட்டிங்கை தொடங்குவார். 

4 /12

சூர்யகுமார் யாதவ்: இந்திய டி20 அணியின் வெற்றிகரமான ஒரு கேப்டனாக வலம் வரும் சூர்யகுமார் யாதவ் 3வது அல்லது 4வது இடத்தில் களம் இறங்குவார். 

5 /12

திலக் வர்மா: இந்திய டி20 அணியின் தவிர்க்க முடியாத வீரராக மாறி வருகிறார் திலக் வர்மா. இவர் 3வது அல்லது 4வது இடத்தில் களம் இறங்குவார். 

6 /12

சஞ்சு சாம்சன்: விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான சஞ்சு சாம்சன் 5வது இடத்தில் களமிறங்குவார். இவர் டி20 அணியில் மட்டுமே தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். 

7 /12

அக்சர் படேல்: ஆல்-ரவுண்டர் அக்சர் படேல் மூன்று வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் அசத்தி தனது பெயரை பதிவு செய்துள்ளார். இவர் சிவம் துபே-வுக்கு முன்பாகவே பேட்டிங் செய்ய களத்திற்கு வர அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது. 

8 /12

சிவம் துபே: பேட்டிங் ஆல்-ரவுண்டர் சிவம் துபே ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக சிறப்பாக விளையாடக்கூடியவர். இவர் மிடில் ஆர்டரில் இறங்குவது இந்திய அணிக்கு பலமாக அமையும். 

9 /12

குல்தீப் யாதவ்: இந்திய அணியின் முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ், இத்தொடரின் சிறந்த வீரராக அமைய அதிக வாய்ப்புள்ளது. இவரது பந்து வீச்சு எதிரணியின் பேட்டிங்கை நிலைகுலைய செய்யும். 

10 /12

ஹர்ஷித் ராணா: ஒருநாள் தொடரில் சிறப்பாக பந்து வீசிய ஹர்ஷித் ராணா, டி20 அணியிலும் இடம் பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. அவர் இடம் பெறும் பட்சத்தில், அணியின் இரண்டாவது பந்து வீச்சாளராக இருப்பார். 

11 /12

ஜஸ்பிரித் பும்ரா: இந்திய அணியின் ஸ்டார் பவுலர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பல ஆண்டுகளாக வெற்றியாளராக திகழ்ந்து வருகிறார். இவர் இத்தொடரில் குறைந்தது 3 போட்டியில் பங்கேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

12 /12

வருண் சக்கரவர்த்தி: தமிழக வீரர் வருண் சக்கரவர்த்தி சமீப காலமாகவே இந்திய டி20 அணியின் முக்கிய பந்து வீச்சாளராக இருந்து வருகிறார். இவரின் பங்கு அணிக்கு அவசியமானதாக இருக்கிறது. 

Ind vs aus 1st t20 India Playing XI india vs australia t20 1st match Jasprit Bumrah Varun chakaravarthy

