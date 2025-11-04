ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 4வது டி20 போட்டி: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. குல்தீப் விலகல், சஞ்சு சாம்சன் நீக்கம்?

India vs Australia 4th T20: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான 4வது டி20 போட்டி நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 06) நடைபெற இருக்கிறது.
India vs Australia 4th T20: இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம். குல்தீப் யாதவ் அணியில் இருந்து விலகி உள்ளார். மேலும், சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக மீண்டும் ஜிதேஷ் சர்மாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.
அபிஷேக் சர்மா: தொடக்க வீரராக அபிஷேக் சர்மா தொடர்ந்து களமிறங்குவார். இவரது இடத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. 2வது போட்டியில் 70 ரன்களுக்கு மேல் குவித்த நிலையில் கடந்த போட்டியில் 25 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார்.
சுப்மன் கில்: இந்திய டி20 அணியின் துணை கேப்டன் சுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மாவுடன் தொடக்க வீரராக களமிறங்குவார். இவர் இத்தொடரில் ரன்கள் குவிக்க தவறி வருகிறார். கடந்த போட்டியில் கூட 15 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார்.
சூர்யகுமார் யாதவ்: இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ். இவர் 3வது இடத்தில் களமிறங்கி விளையாடி வருகிறார். கடந்த போட்டியில் 24 ரன்களில் ஆட்டமிழந்த இவர், இப்போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திலக் வர்மா: இடது கை பேட்ஸ்மேனான திலக் வர்மா, 4வது இடத்தில் களமிறங்கி விளையாடி வருகிறார். இவரும் இத்தொடரில் இதுவரை சிறப்பாக விளையாடி ரன்கள் குவிக்கவில்லை.
ஜிதேஷ் சர்மா: விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஜிதேஷ் சர்மா, கடந்த போட்டியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இவருக்கு இப்போட்டியிலும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஷிவம் துபே: ஆல்-ரவுண்டர் ஷிவம் துபே, இந்திய அணிக்கு பந்து வீச்சு மற்றும் பேட்டிங் இரண்டிலும் ஓரளவான பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறார். இவர் இப்போட்டியிலும் தொடர்ந்து விளையாடுவார்.
அக்சர் படேல்: சமீப காலமாக இந்திய அணியால் தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஆல்-ரவுண்டராக திகழ்ந்து வருகிறார் அக்சர் படேல். இவர் பேட்டிங் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சில் சிறப்பாகவே செயல்பட்டு வருகிறார்.
வாஷிங்டன் சுந்தர்: ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். கடந்த போட்டியில் இவரே அதிக ரன்களை குவித்திருந்தார். வரும் போட்டிகளிலும் அபாரமாக விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அர்ஷ்தீப் சிங்: முதல் இரண்டு போட்டிகளில் வாய்ப்பளிக்கப்படாமல் பெஞ்சில் அமர வைக்கப்பட்ட அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு கடந்த போட்டியில்தான் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த வாய்ப்பை அவர் சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்டார் என்பதே உண்மை. அவர் 4 ஓவர்கள் வீசி 35 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்த நிலையில், 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு இப்போட்டியில் ஓய்வு அளிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும் இவர் விளையாடுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது, அவருக்கு அடுத்த போட்டியில் ஓய்வு வழங்கப்படலாம்.
வருண் சக்கரவர்த்தி: சமீபமாக இந்திய அணியின் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளராக திகழ்ந்து வருகிறார் வருண் சக்கரவர்த்தி. இவர் வந்தாலே விக்கெட் கிடைப்பது உறுதி.