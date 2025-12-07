English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IND vs SA 1st T20: இந்தியா பிளேயிங் 11.. சுப்மன் கில் இல்லை.. இந்த CSK விரர்தான் ஓப்பனர்!

IND vs SA 1st T20: இந்தியா பிளேயிங் 11.. சுப்மன் கில் இல்லை.. இந்த CSK விரர்தான் ஓப்பனர்!

India Predicted Playing 11 For 1st T20 Against South Africa: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியின் கணிக்கப்பட்ட பிளேயிங் 11 இங்கே.

தென்னாப்பிரிக்கா அணி இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட நிலையில், இதுவரை டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் தொடர்கள் முடிவடைந்துள்ளன. இதில் டெஸ்ட் தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியும் ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணியும் வென்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே நாளை மறுநாள் (டிசம்பர் 09) 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் தொடங்க இருக்கிறது.   

முதல் போட்டி நாளை மறுநாள் 09ஆம் தேதி ஒடிசா கட்டாக்கின் பராபதி மைதானத்தில் நடக்க இருக்கிறது. ஹர்திக் பாண்டியா இத்தொடரின் மூலம் இந்திய அணிக்கு திரும்பி உள்ளார். 

கழுத்து வலியால் அவதிபட்டு வந்த சுப்மன் கில் அதில் இருந்து மீண்டு இத்தொடருக்கு தேர்வாகி உள்ளார். ஆனால் அவர் தனது உடல் தகுதியை நிருபித்தால் மட்டுமே இத்தொடரில் விளையாட முடியும் என்ற நிலை இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவர் உறுதியாக விளையாவாரா என்று தெரியாததால் நமது உத்தேச பட்டியலில் அவருக்கு இடம் இல்லை. 

ஒருவேளை சுப்மன் கில் பிளேயிங் 11ல் இல்லை என்றால் அவருக்கு பதிலாக தொடக்க வீரராக சஞ்சு சாம்சன் விளையாட வாய்ப்பு அதிக இருக்கிறது.

பந்து வீச்சில் பும்ரா முன்னனி வீரராக இருக்கிறார். அவருக்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் சிவம் துபே இருப்பர்.   

சுழற்பந்து வீச்சில் பொருத்தவரையில், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் படேலுக்கு இடம் உள்ளது.   

இந்திய அணியின் கணிக்கப்பட்ட பிளேயிங் XI: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், சிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி.    

