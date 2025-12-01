IND vs SA 2nd ODI: இந்தியாவின் பிளேயிங் இதுதான்.. CSK சிங்கக்குட்டிக்கு இடம் இருக்கா?

India Predicted XI For 2nd ODI Against South Africa: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 2வது ஒருநாள் போட்டி நாளை மறுநாள் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் ஏதேனும் மாற்றம் இருக்கிறதா என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணி இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. முதலில் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடிய நிலையில், அத்தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி சிறப்பாக விளையாடி 2-0 என்ற கணக்கில் வென்றது.
தற்போது இரு அணிகளுக்கும் இடையே 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் போட்டி நேற்று (நவம்பர் 30) ராஞ்சி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை மறுநாள் (டிசம்பர் 03) நடைபெற இருக்கிறது.
சுப்மன் கில் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இல்லாத காரணத்தினால் கே.எல். ராகுல்தான் இந்திய அணியை வழிநடத்தினார். அதேசமயம் இந்திய அணியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் போன்ற வீரர்கள் நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
முதல் போட்டியில் இந்த வீரர்கள்தான் பெரும்பாலும் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியின் பிளேயிங் 11னிலும் இருப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதல் போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். இந்த நிலையில், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஆனால் அவருக்கு இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியிலும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்குவார்கள் என தெரிகிறது.
இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் கணிக்கப்பட்ட பிளேயிங் 11: ரோஹித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அல்லது ரிஷப் பண்ட், வாஷிங்டன் சுந்தர், கேஎல் ராகுல் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா.