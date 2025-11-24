IND vs SA ODI: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்.. CSK ருதுராஜ் இருக்கிறாரா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India Probable Playing XI Against South Africa ODI: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 
India Probable Playing XI Against South Africa ODI: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை நேற்று (நவம்பர் 23) பிசிசிஐ அறிவித்தது. இந்த நிலையில், பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

ரோகித் சர்மா: இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா, தொடக்க வீரராக களமிறங்குவார். இவரது அதிரடி இந்திய அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தும். 

யஷ்யஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்: ரோகித் சர்மாவுடன் அதிரடி வீரரான ஜெய்ஸ்வால் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் இதுவரை ஒரே ஒரு ஒருநாள் போட்டியில் மட்டுமே விளையாடி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

விராட் கோலி: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி 3வது இடத்தில் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவரது பங்கு இந்திய அணிக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.  

கே.எல். ராகுல்: இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில் மற்றும் துணை கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் காயம் காரணமாக இல்லாததால், கே.எல். ராகுலுக்கு கேப்டன் பதவி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் 4வது இடத்தில் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ரிஷப் பண்ட்: நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் ஒருநாள் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார் ரிஷப் பண்ட். இவர் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடித்து மிடில் ஆர்டரில் பலம் சேர்ப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ரவீந்திர ஜடேஜா: ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தின் போது ஓரங்கட்டப்பட்டதால், பல மாதங்களுக்குப் பிறகு ரவீந்திர ஜடேஜா ஒருநாள் அணியில் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளார். இவரது பங்கு ஒரு ஆல்ரவுண்டராக இந்திய அணிக்கு முக்கியமானது. 

வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றொரு சுழற்பந்து வீச்சாளர்-ஆல்ரவுண்ட் விருப்பத்தைச் சேர்த்து இந்தியாவின் கீழ் வரிசை பேட்டிங்கை வலுப்படுத்துகிறார்.  சமீபமாக இந்திய அணியில் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். எனவே அவர் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

குல்தீப் யாதவ்: இந்திய அணியின் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளராக திகழ்பவர் குல்தீப் யாதவ். இவர் எதிரணி பேட்ஸ்மேன்களை அச்சுறுத்தும் ஒரு வீரராக இருப்பதால் நிச்சயமாக பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

ஹர்ஷித் ராணா: சமீபமாக இந்திய அணியில் இடம் பிடித்து வரும் ஹர்ஷித் ராணா, இத்தொடரின் பிளேயிங் 11ல் இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் பந்து வீச்சில் ரன்களை கொடுத்தாலும் விக்கெட்களை வீழ்த்துவதால் இவரை நிர்வாகம் விரும்பும். 

பிரசித் கிருஷ்ணா: முக்கிய பந்து வீச்சாளர்களான பும்ரா, சிராஜ் ஆகியோர் இல்லாததால், பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு இந்திய அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. பிளேயிங் 11னிலும் இவர் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

அர்ஷ்தீப் சிங்: இந்திய அணி முக்கிய இடது கை பந்து வீச்சாளராக திகழும் அர்ஷ்தீப் சிங், டெத் ஓவர்களில் கலக்கக்கூடியவர். புதிய பந்தை ஸ்விங் செய்து அழுத்தத்தின் கீழ் யார்க்கர்களை வீசும் அவரது திறன் அவரை வரையறுக்கப்பட்ட ஓவர்கள் கிரிக்கெட்டில் மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக ஆக்குகிறது. 

