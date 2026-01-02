English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?

India Probable Squad New zealand ODI Series: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஒருநாள் தொடர் வரும் ஜனவரி 11ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இந்திய அணியில் இடம் பெற வாய்ப்புள்ள வீரர்களை வைத்து ஒரு உத்தேச அணியை உருவாக்கி உள்ளோம். அது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம். 

 
1 /6

இந்திய கிரிக்கெட் அணி இம்மாதத்தில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது.   

2 /6

இத்தொடருக்கான இந்திய அணி இதுவரை அறிவிக்கப்படாத நிலையில், நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

3 /6

இந்த நிலையில், இத்தொடரில் இடம் பெற வாய்ப்பிருக்கும் வீரர்கள் யார் யார் என்ற ஒரு உத்தேச அணியை இங்கே பார்க்கலாம்.   

4 /6

இந்த உத்தேச அணியில் சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், இஷான் கிஷன் ஆகியோருக்கு இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் இருவருமே உள்ளூர் போட்டிகளில் அசத்தி உள்ளதால் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.   

5 /6

அதேசமயம் இத்தொடரில் இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ஓய்வு அளிப்பார்கள் என தெரிகிறது. இதனால் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் முகமது ஷமிக்கு இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.   

6 /6

சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், திலக் வர்மா, கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, பிரசித் கிருஷ்ணா/முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங்.  

India Probable Squad India vs New Zealand ODI series Mohammed Shami Ind vs NZ

