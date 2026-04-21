இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார நடிகைகள்.. ரூ. 7000 கோடியுடன் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நடிகை! யார் தெரியுமா?

இந்தியாவில் அதிக சொத்து வைத்திருக்கும் நடிகைகள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 

இந்தியாவின் முன்னணி நடிகைகள் பலர் நடிப்பில் மட்டுமல்லாமல் விளம்பரங்கள், பிராண்டுகள் மற்றும் பல்வேறு தொழில்களில் முதலீடு செய்து தங்களின் செல்வத்தை குவித்துள்ளனர். அந்த வகையில்,  ஜூஹி சாவ்லா முதல் ஆலியா பட், தீபிகா படுகோன், பிரியங்கா சோப்ரா, ஜஸ்வர்யா ராய் வரை நூற்றுக்கணக்கான கோடிகளை கடந்துள்ளது. இவர்கள் சினிமாவில் மட்டுமல்லாமல் வணிக உலகிலும் தங்கள் செல்வத்தை நிரூபித்து வருகின்றனர். 

 
தீபிகா படுகோன்: இந்தியாவில் அதிகம் சொத்து வைத்திருக்கும் நடிகைகளின் பட்டியலில் தீபிகா படுகோன் 5வது இடத்தில் உள்ளார். இவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. தீபிகாவின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 500 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.   

ஆலியா பட்: இந்தியாவில் அதிகம் சொத்து வைத்திருக்கும் நடிகைகளின் பட்டியலில் ஆலியா பட் 4வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 550 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.   

பிரியங்கா சோப்ரா: இந்தியாவில் அதிகம் சொத்து வைத்திருக்கும் நடிகைகளின் பட்டியலில் பிரியங்கா சோப்ரா 3வது இடத்தில் உள்ளார். இவர் இந்திய சினிமாவில் மட்டுமல்லாமல் ஹாலிவுட் படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 600 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.   

ஐஸ்வர்யா ராய்: இந்தியாவில் அதிகம் சொத்து வைத்திருக்கும் நடிகைகளின் பட்டியலில் ஐஸ்வர்யா ராய் 2 வது இடத்தில் உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 900 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.   

ஜூஹி சாவ்லா: இந்தியாவில் அதிகம் சொத்து வைத்திருக்கும் நடிகைகளின் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் ஜூஹி சாவ்லா உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு ரு. 7,790 கோடி என கூறப்படுகிறது. இவர் நடிப்பில் மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு துறைகளில் முதலீடு செய்து லாபம் ஈட்டி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.   

ரூ. 40,000-க்குள் அசத்தலான 2 டன் ஏசிகள்: டாப் 5 தேர்வுகள் இதுதான்