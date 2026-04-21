இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யார் யார்? முதல் இடத்தை இழந்த அம்பானி!

இந்தியாவில் இருக்கும் டாப் 7 பணக்காரர்களின் சொத்து மதிப்பு குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

இந்தியாவின் டாப் பணக்காரர்கள் தங்கள் தொழில் திறன், முதலீடுகள் மற்றும் உலகளாவிய வணிக வளர்ச்சியின் மூலம் பெரும் செல்வத்தை சம்பாதித்துள்ளனர். இவர்களின் சொத்து மதிப்பு அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்துகின்றன. 

 
சஜ்ஜன் ஜிண்டால் (Sajjan Jindal): இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்களின் பட்டியலில் சஜ்ஜன் ஜிண்டால் 7வது இடத்தில் உள்ளார். JSW நிறுவனத்தின் நிறுவனரான இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 2.58 லட்சம் கோடி ஆகும்.   

அனில் அகர்வால் (Anil Agarwal): இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்களின் பட்டியலில் அனில் அகர்வால் 6வது இடத்தில் உள்ளார். இவர் வேதாந்தா நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆவார். இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 3.28 லட்சம் கோடி என கூறப்படுகிறது.   

குமார் மங்களம் பிர்லா (Kumar Mangalam Birla): இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள் பட்டியலில் 5வது இடத்தில் குமார் மங்களம் பிர்லா உள்ளார். பிர்லா நிறுவனத்தின் நிறுவனரான இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 4.85 லட்சம் கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.   

சுனில் பார்தி மிட்டல் (Sunil Bharti Mittal): இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்களின் பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளார் சுனில் பார்தி மிட்டல். ஏர்டெல் (Airtel) நிறுவனத்தில் நிறுவனரான இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 5.73 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.   

பஜாஜ் குழுமம் (Bajaj Group): இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள் பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது பஜாஜ் குழுமம். இந்நிறுவனத்தின் மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ. 6.70 லட்சம் கோடி என கூறப்படுகிறது.   

முகேஷ் அம்பானி (Mukesh Ambani): இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்களின் பட்டியலில் 2வது இடத்தில் முகேஷ் அம்பானி உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு மொத்தம் ரூ. 10 லட்சம் கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.   

அதானி (Adani): இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பவர் அதானி. ஆசியாவின் நம்பர் 1 கோடீஸ்வரராக இருந்த அம்பானியை பின்னுக்கு தள்ளி இரண்டாவது இடத்தில் இருந்து முதல் இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கிறார் அதானி. இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 10.47 லட்சம் கோடி என கூறப்படுகிறது.   

