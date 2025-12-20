English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழர்! யார் தெரியுமா?

இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழர்! யார் தெரியுமா?

India Top Millionaires: 2025ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களை முடிவு பெற இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இந்த ஆண்டின் இந்தியாவின் முதல் 7 பணக்காரர்கள் யார் யார்? என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
திலீப் சங்வி மற்றும் குடும்பத்தினர் (Dilip Shanghvi and family): சன் பார்மாசூட்டிகல் இண்டஸ்ட்ரீஸின் நிர்வாக இயக்குநரான திலீப் சங்விதான் இந்த பட்டியலின் 7வது இடத்தில் இருக்கிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 23,558 கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 

ராதாகிஷன் தமானி மற்றும் குடும்பத்தினர் (Radhakishan Damani and family): இந்திய தொழிலதிபர் மற்றும் முதலீட்டாளரான ராதாகிஷன் தமானி இப்பட்டியலின் 6வது இடத்தில் இருக்கிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 2,35,000 கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 

ஷிவ் நாடார் (Shiv Nadar): HCL நிறுவனத்தில் நிறுவனரான ஷிவ் நாடார் இந்த பட்டியலில் 5வது இடத்தில் இருக்கிறார். இப்பட்டியலில் இருக்கும் ஒரே ஒரு தமிழர் இவர்தான். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 2,75,500 கோடியாகும். 

சுனில் மிட்டல் (Sunil Mittal): ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் சுனில் மிட்டல் தான் இப்பட்டியலின் 4வது இடத்தில் உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 2,83,800 ரூபாய் கோடி ஆகும். 

சாவித்ரி ஜிண்டால் (Savitri Jindal): JSW நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சாவித்ரி ஜிண்டால் இப்பட்டியலின் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 3,33,600 கோடி ரூபாய் என கூறப்படுகிறது. 

கெளதம் அதானி (Gautam Adani): பிரபல இந்திய தொழிலதிபரான கெளதம் அதானி இப்பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 7,63,600 கோடி ஆகும்.

முகேஷ் அம்பானி (Mukesh Ambani): பிரபல இந்திய தொழிலதிபரான முகேஷ் அம்பானிதான் இப்பட்டியலின் டாப்பில் இருக்கிறார். இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார்  8,71,500 கோடி ரூபாய் ஆகும்.

