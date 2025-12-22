இந்தியாவின் டாப் 7 இளம் பணக்காரர்கள்.. முதல் இடம் பிடித்த தமிழர்! யார் தெரியுமா?

India Young Billionaires: இந்தியாவின் முதல் 7 இளம் பணக்காரர்கள் யார் யார்? அவர்களின் சொத்து மதிப்பு என்ன? என்ற விவரம் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
த்ரிஷ்னீத் அரோரா (Trishneet Arora): இந்தியாவின் இளம் பணக்காரர்களின் பட்டியலில் 7வது இடத்தை பிடித்திருப்பவர் TAC நிறுவனத்தின் நிறுவனர் த்ரிஷ்னீத் அரோரா. இவர் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமர் ரூ. 1820 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஆதித்ய குமார் ஹல்வாசியா (Aditya Kumar Halwasiya): இந்தியாவின் இளம் பணக்காரர்களின் பட்டியலில் 6ஆம் இடத்தை பிடித்திருப்பவர் ஆதித்ய குமார் ஹல்வாசியா. CUPID நிறுவனத்தின் நிறுவனரான இவர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். 31 வயதான இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 1960 கோடி என கூறப்படுகிறது.
ஹார்டிக் கோதையா (Hardik Kothaiya): இந்தியாவின் இளம் பணக்கார பட்டியலில் 5வது இடத்தில் இருப்பவர் Rayzon Solar நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஹார்டிக் கோதையா உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 3970 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
கைவல்யா வோஹ்ரா (Kaivalya Vohra): இந்த பட்டியலின் 4வது இடத்தில் இருப்பவர் பெங்களூரை சேர்ந்த கைவல்யா வோஹ்ரா. இவர் Zepto நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் ஆவார். 22 வயதான இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 4,480 கோடி என கூறப்படுகிறது.
ஆதிக் பளிச்சா (Adik Palicha): இந்த பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்திருப்பவர் Zepto நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆதிக் பளிச்சா. 23 வயதான இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 5380 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ரித்தேஷ் அகர்வால் (Ritesh Agarwal): இந்தியாவின் இளம் பணக்கார பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தவர் ரித்தேஷ் அகர்வால். இவர் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். PRISM நிறுவனத்தின் தலைவரான இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 14400 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் (Aravind Srinivas): இந்தியாவின் இளம் பணக்கார பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பவர் அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ். தமிழகத்தை சேர்ந்த இவர் Perplexity AI நிறுவனத்தின் தலைவராக உள்ளார். 31 வயதாகும் இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 21190 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.