இந்தியா vs ஜிம்பாப்வே.. வரும் ஜூலை சுற்றுப்பயணம்! பிசிசிஐ கொடுத்த அப்டேட்!

IND vs ZIM: வரும் ஜூலை மாதத்தில் இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
India Tour Of Zimbabwe: இந்திய கிரிக்கெட் அணி வரும் ஜூலை மாதத்தில் ஜிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட இருப்பதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
இந்திய டி20 அணி சமீபத்தில் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது. தற்போது ஐபிஎல் தொடர் நடந்து வருகிறது. அத்தொடர் இந்திய அணி வீரர்கள் விளையாடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், வரும் ஜூலை மாதம் இந்திய டி20 அணி ஜிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட இருப்பதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, ஹராரேவில் உள்ள ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் ஜூலை 23,,25,26 ஆகிய தேதிகளில் மூன்று டி20 போட்டிகள் முறையே நடைபெற இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான இந்திய அணி தொடர் தொடங்குவதற்கு சில தினங்களுக்கு முன்பாக அறிவிக்கப்படும்.
இதையடுத்து அடுத்த ஆண்டு, அதாவது 2027 ஜனவரியில் ஜிம்பாப்வே இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது. ஆனால் அவர்கள் மூன்று ஒருநாள் தொடரில் கலந்து கொள்ள வருகை தருகின்றனர். இப்போட்டிகள் ஜனவரி 3, 6, 9 ஆகிய தேதிகளில் கொல்கத்தா, ஹைதராபாத் மற்றும் மும்பை மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது.
நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் ஜிம்பாப்வே அணி சிறப்பாக விளையாடியது. சூப்பர் 8 சுற்று வரை வந்து அசத்தியது.இந்த நிலையில், இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வது ரசிகர்கள் இடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதையடுத்து இந்திய அணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியுடன் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் விளையாட இருக்கிறது. ஒருநாள் தொடர் செப்டம்பர் 27, 30 மற்றும் அக்டோபர் 03 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. டி20 தொடர் அக்டோபர் 6, 09 மற்றும் 11 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற இருக்கிறது.
பின்னர் இந்தாண்டு இறுதியில் இலங்கை அணிக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது. இப்போட்டிகள் டிசம்பர் 13, 16 மற்றும் 19 ஆம் தேதிகளில் நடைபெறுகிறது.