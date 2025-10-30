இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. குல்தீப் யாதவ் நீக்கம்?

India Predicted Playing 11 For 2nd T20: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2வது டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
அபிஷேக் சர்மா: கடந்த போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா 19 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து இருந்தாலும், அவர் தொடர்ந்து விளையாடுவார். அவரது அதிரடியான பாணி, இந்திய அணியின் ஸ்கோரை வேகமாக உயர்த்த உதவும்.
சுப்மன் கில்: இந்திய டி20 அணின் துணை கேப்டன் சுப்மன் கில், இப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மாவுடன் களமிறங்குவார். இவரது நிதானமான பேட்டிங் இந்திய அணியின் பலத்தை நிருபிக்கு.
திலக் வர்மா: இடது கை பேட்டர் திலக் வர்மா, 3வது அல்லது 4வது இடத்தில் களமிறங்குவார். இவர் டி20ல் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்.
சூர்யகுமார் யாதவ்: இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், 3வது அல்லது 4வது இடத்தில் களமிறங்குவார். கடந்த போட்டியில் 3வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்ய வந்தார்.
சஞ்சு சாம்சன்: இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சன் மிடில் ஆர்டரில் ஒரு வலுவான பேட்டிங்கில் திகழ்கிறார்.
சிவம் துபே: பேட்டிங் ஆல்-ரவுண்டர் சிவம் துபே ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக சிறப்பாக விளையாடக்கூடியவர். மிடில் ஆர்டரில் இவரது சேவை இந்திய அணிக்கு தேவையாக இருக்கிறது.
அக்சர் படேல்: ஆல் ரவுண்டர் அக்சர் படேல், இந்திய அணியின் மூன்றாவது ஸ்பின்னராக உள்ளார். இவர் சமீபமாக பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சு இரண்டிலுமே சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்.
ஹர்ஷித் ராணா: நடந்து முடிந்த ஒருநாள் தொடரில் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. அதில் அவர் 6 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். இதன் காரணமாக டி20 அணியிலும் அவர் தொடர்ந்து விளையாடுவார்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா: இந்திய அணியின் முன்னணி பந்து வீச்சாளராக இருக்கும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, எதிரணி பேட்டிங்கை அச்சுறுத்துவார். ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடாத இவர், டி20 தொடரில் விளையாடுகிறார்.
குல்தீப் யாதவ்: தற்போதைய இந்திய அணியில் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளராக குல்தீப் யாதவ் உள்ளார். இவரது சுழலை எதிரணி பேட்டர்கள் கணிக்க முடியாத அளவிற்கு உள்ளது.
வருண் சக்கரவர்த்தி: கடந்த ஓராண்டாக இந்திய அணியில் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார் வருண் சக்கரவர்த்தி, நடந்து முடிந்த சாம்பியன் டிராபி, ஆசிய கோப்பை தொடர்களில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார்.