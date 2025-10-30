English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. குல்தீப் யாதவ் நீக்கம்?

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. குல்தீப் யாதவ் நீக்கம்?

India Predicted Playing 11 For 2nd T20: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2வது டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். 
1 /12

2 /12

அபிஷேக் சர்மா: கடந்த போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா 19 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து இருந்தாலும், அவர் தொடர்ந்து விளையாடுவார். அவரது அதிரடியான பாணி, இந்திய அணியின் ஸ்கோரை வேகமாக உயர்த்த உதவும். 

3 /12

சுப்மன் கில்: இந்திய டி20 அணின் துணை கேப்டன் சுப்மன் கில், இப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மாவுடன் களமிறங்குவார். இவரது நிதானமான பேட்டிங் இந்திய அணியின் பலத்தை நிருபிக்கு. 

4 /12

திலக் வர்மா: இடது கை பேட்டர் திலக் வர்மா, 3வது அல்லது 4வது இடத்தில் களமிறங்குவார். இவர் டி20ல் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். 

5 /12

சூர்யகுமார் யாதவ்: இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், 3வது அல்லது 4வது இடத்தில் களமிறங்குவார். கடந்த போட்டியில் 3வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்ய வந்தார். 

6 /12

சஞ்சு சாம்சன்: இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சன் மிடில் ஆர்டரில் ஒரு வலுவான பேட்டிங்கில் திகழ்கிறார். 

7 /12

சிவம் துபே: பேட்டிங் ஆல்-ரவுண்டர் சிவம் துபே ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக சிறப்பாக விளையாடக்கூடியவர். மிடில் ஆர்டரில் இவரது சேவை இந்திய அணிக்கு தேவையாக இருக்கிறது. 

8 /12

அக்சர் படேல்: ஆல் ரவுண்டர் அக்சர் படேல், இந்திய அணியின் மூன்றாவது ஸ்பின்னராக உள்ளார். இவர் சமீபமாக பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சு இரண்டிலுமே சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். 

9 /12

ஹர்ஷித் ராணா: நடந்து முடிந்த ஒருநாள் தொடரில் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. அதில் அவர் 6 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். இதன் காரணமாக டி20 அணியிலும் அவர் தொடர்ந்து விளையாடுவார். 

10 /12

ஜஸ்பிரித் பும்ரா: இந்திய அணியின் முன்னணி பந்து வீச்சாளராக இருக்கும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, எதிரணி பேட்டிங்கை அச்சுறுத்துவார். ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடாத இவர், டி20 தொடரில் விளையாடுகிறார். 

11 /12

குல்தீப் யாதவ்: தற்போதைய இந்திய அணியில் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளராக குல்தீப் யாதவ் உள்ளார். இவரது சுழலை எதிரணி பேட்டர்கள் கணிக்க முடியாத அளவிற்கு உள்ளது. 

12 /12

வருண் சக்கரவர்த்தி: கடந்த ஓராண்டாக இந்திய அணியில் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார் வருண் சக்கரவர்த்தி, நடந்து முடிந்த சாம்பியன் டிராபி, ஆசிய கோப்பை தொடர்களில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார். 

IND Vs Aus india predicted playing 11 Kuldeep Yadav Arshdeep Singh india vs australia 2nd match

