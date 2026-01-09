IND vs NZ ODI: அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகள் எடுத்தது யார் யார்? கில்லி யாரு பாருங்க!

India vs New Zealand: சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதியதில் எத்தனை போட்டிகளில் இந்தியா வென்றுள்ளது?, அதிக ரன்களை எடுத்தது யார்?, அதிக விக்கெட்டை எடுத்தவர் யார்? என்பதை இங்கு காணலாம்.
நியூசிலாந்து அணி 3 ஓடிஐ போட்டிகள், 5 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாட இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது.
வரும் ஜனவரி 11ஆம் தேதி முதல் ஓடிஐ தொடர் தொடங்க இருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் ஓடிஐ போட்டிகளில் இதுவரை நேருக்கு நேர் எத்தனை போட்டிகளில் மோதி உள்ளது?, அதிக போட்டிகளில் வென்ற அணி எது?, அதிக ரன்களை அடித்த பேட்டர் யார்?, அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்திய பௌலர் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
1975ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் ஓடிஐ கிரிக்கெட்டில் நேருக்கு நேர் விளையாடி வருகிறது. மொத்தம் 119 ஓடிஐ போட்டிகளிலும் இரு அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதி உள்ளன.
120 போட்டிகளில் 62 போட்டிகளில் இந்தியாவும், 50 போட்டிகளில் நியூசிலாந்தும் வெற்றி கண்டுள்ளன. 7 போட்டிகளுக்கு முடிவில்லை. ஒரு போட்டி சமனில் முடிந்தது.
ஓடிஐயில் இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் 31 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்தில் 14 போட்டிகளிலும், இரு அணிகளுக்கும் தொடர்பில்லாத மைதானங்களில் நடந்த 17 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. நியூசிலாந்து அணி சொந்த மண்ணில் 26 போட்டிகளிலும், இந்தியாவில் 8 புோட்டிகளிலும், இரு அணிகளுக்கும் தொடர்பில்லாத மைதானங்களில் நடந்த 16 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் ஓடிஐ கிரிக்கெட்டில் மோதியதில், அதிக ரன்களை அடித்தவர் என்றால் சச்சின் டெண்டுல்கர் முதலிடத்தில் உள்ளார். அவர் 42 போட்டிகளில் 1,750 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். இதில் 5 சதங்கள் அடக்கம்.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நேருக்கு நேர் போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தியவர் இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜவஹல் ஸ்ரீநாத் ஆவார். இவர் 30 போட்டிகளில் 51 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார்.
ஓடிஐ அரங்கில் நேருக்கு நேர் மோதியதில் அதிகபட்ச ஸ்கோர் என்பது, 2023இல் மும்பையில் நடந்த ஐசிசி உலகக் கோப்பை அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி 397 ரன்களை குவித்தது ஆகும். அதேபோல், 2016ஆம் ஆண்டில் விசாகப்பட்டினத்தில் நியூசிலாந்து அணி 79 ரன்களில் சுருண்டது குறைந்தபட்ச ஸ்கோர் ஆகும்.