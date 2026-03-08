IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!

IND vs NZ: இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இறுதிப் போட்டியில், இந்திய அணி பவர் பிளேயில் ஒரு விக்கெட் கூட இழக்காமல் விளையாடியுள்ளது.
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலக கோப்பை போட்டி இன்று அகமதாபாத் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் தேர்வு செய்தது. இந்திய அணிக்கு ஓப்பனிங் வீரர்களாக அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் களமிறங்கினர்.
இந்த டி20 உலக கோப்பை முழுவதும் இந்திய அணியின் ஓப்பனிங் வீரர்கள் இருவரின் ஒருவர் அவர் ஆவது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்து வந்தது. இது அணிக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சினையாக இருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி பவர் பிளே முடிவில் ஒரு விக்கெட் கூட இழக்காமல் 92 ரன்கள் சேர்த்தது.
அபிஷேக் ஷர்மா 19 பந்துகளில் 51 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். இந்த உலகக்கோப்பைபில் பவர் பிளேயில் இந்திய அணியின் சிறந்த பெர்பார்மன்ஸ் இதுவே.
நியூசிலாந்து அணியினர் இந்திய அணியின் பேட்டிங்கை சமாளிக்க முடியாமல் புதிய புதிய பவுலர்களை பயன்படுத்தியது. ஆனால் அது எதுவுமே கை கொடுக்கவில்லை.