ஒரே படத்தில் 45 வேடங்களில் நடித்த நடிகர்! கமல், ரஜினி, விஜய் கிடையாது..யார் தெரியுமா?

Actor In 45 Characters Single Movie : தென்னிந்திய திரையுலகை சேர்ந்த ஒரு நடிகர், ஒரே படத்தில், 45 கேரக்டர்களில் நடித்திருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா? அவர் குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Actor In 45 Characters Single Movie : தமிழ் திரையுலகை பொறுத்தவரை, பல நடிகர்கள் இரட்டை வேடங்களில் மூன்று வேடங்களில் எல்லாம் நடித்திருக்கின்றனர். கமல், தசாவதாரம் படத்தில் பத்து வேடங்களில் நடித்திருந்தார். ஆனால், இங்கு ஒரு நடிகர், ஒரே படத்தில் 45 வேடங்களில் நடித்தாராம். அந்த நடிகர் யார் தெரியுமா? இங்கு பார்கலாம்.
தமிழ் திரையுலகை பொறுத்தவரை, ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகராக கருதப்படுகிறார். இவர், தனது திரையுலகின் ஆரம்ப காலங்களில் பல்வேறு கெட்-அப்களை போட்டு நடித்திருக்கிறார். ராஜாதி ராஜா, மூன்று முகம் போற படங்களை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம்.
சினிமாவிற்கே தன்னை அர்ப்பணித்த ஒரு கலைஞராக கருதப்படுகிறார், கமல்ஹாசன். இவர், தசாவதாரம் படத்திற்காக, பல மணி நேரம் செலவிட்டு மேக்-அப் போட்டு 10 வேடங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
விஜய், அஜித், மகேஷ் பாபு, பவன் கல்யாண், மோகன் லால் என பல நடிகர்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வேடங்களில் சில படங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். ஆனால், இங்கு ஒரு நடிகர், ஒரே படத்தில் 45 வேடங்களில் நடித்து சாதனை படைத்திருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?
ஜான்சன் ஜார்ஜ், பிறரை போல பெரிய பட்ஜெட் ஹீரோ கிடையாது. ஆனால், யாராலும் செய்ய முடியாததை இவர் செய்து சாதனை படைத்தார். இவர், மலையாள திரையுலகை சேர்ந்த நடிகராவார்.
Aaranu Njan என்கிற திரைப்படத்தில்தான், அவர் 45 வேடங்களில் நடித்திருந்தார். இதற்காக அவர் கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருந்தார். ஒரே படத்தில் இவ்வளவு வேடங்களில் இவர் நடித்ததற்காக இவருக்கு இந்த சாதனை கிடைத்தது.
அந்த படத்தில் இவர், மகாத்மா காந்தி, இயேசு, லியானாட்ரோ டா வின்ஸி உள்ளிட்ட பல வேடங்களை போட்டிருந்தார். இந்த படமும் அவரும் சாதனைக்குரியவர்களாக கருதப்படுகின்றனர்.