ரூ. 1000 கோடி வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதி தென்னிந்திய படங்கள்தான்!

Indian cinema 1000 crore movies: இந்திய சினிமாவில் இதுவரை ரூ. 1000 கோடிக்கு மேலாக வசூல் செய்த திரைப்படங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
பதான் (Pathan): இந்த பட்டியலில் 7வது இடத்தில் இருப்பது பதான். ஷாருக்கானின் இப்படம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் வெளியானது. இப்படம் ரூ. 1055 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது.
ஜவான் (Jawan): இந்த லிஸ்ட்டில் 6வது இடத்தில் இருப்பதும் ஷாருக்கானின் ஜவான் திரைப்படம்தான். இப்படத்தை அட்லி இயக்கியதாலும் விஜய் சேதுபதி நடித்திருந்ததாலும் தமிழகத்திலும் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. இப்படம் மொத்தமாக ரூ. 1160 கோடி வசூல் செய்தது.
கேஜிஎஃப் (KGF): கன்னட படமான கேஜிஎஃப்-ன் இரண்டு பாகங்களுமே செம ஹிட்டானது. யஷ் நடிப்பில் வெளியான இப்படம் உலகளவில் சுமார் ரூ. 1245 கோடி வசூல் செய்தது.
ஆர்ஆர்ஆர் (RRR): இயக்குநர் ராஜமெளலி இயக்கத்தில் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் ஆர்ஆர்ஆர். இப்படத்தில் ஜுனியர் என்டிஆர், ராம் சரன் ஆகியோர் நடித்திருந்ததால் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பார்ப்பு இருந்தது. உலகளவில் இப்படம் ரூ. 1230 கோடி வசூல் செய்தது.
புஷ்பா (Pushpa): நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் புஷ்பா. இப்படத்தின் இரண்டு பாகமும் ஹிட்டானது. குறிப்பாக இரண்டாவது பாகம் மிகப்பெரிய வசூலை செய்தது. அதன்படி ரூ. 1740 கோடி வசூல் செய்தது.
பாகுபலி 2 (Bahubali 2): இயக்குநர் ராஜமெளலி இயக்கத்தில் வெளியான படம் பாகுபலி. முதல் பாகம் மக்கள் இடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், இரண்டாம் பாகத்திற்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அதுவும் நல்ல ஹிட்டாக உலக அளவில் ரூ. 1788 கோடி வசூல் செய்தது.
தங்கல் (Dangal): நடிகர் அமீர் கான் நடிப்பில் வெளியான படம் தங்கல். மல்யுத்த விளையாட்டை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட இப்படம் உலகளவில் மிகப்பெரிய ஹிட்டானது. இப்படம் ரூ. 2000 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து அசத்தியது. தற்போது வரை இப்படத்தின் வசூல்லை எந்த படத்தாலும் நெருங்க முடியவில்லை.