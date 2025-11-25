ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம் Cancel.. போஸ்ட் எல்லாமே டெலீட்! என்ன காரணம்?

Smriti Mandhana Wedding Postponed Deletes Posts : இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் ஸ்டார் ப்ளேயரும் துணை கேப்டனுமான ஸ்மிருதி மந்தனா, தன் திருமணம் தொடர்பான பதிவுகளை இன்ஸ்டா பக்கத்தில் இருந்து நீக்கியுள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
Smriti Mandhana Wedding Postponed Deletes Posts : இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் துணை கேப்டனாகவும், ஸ்டார் ப்ளேயராகவும் இருப்பவர் ஸ்மிருதி மந்தனா. இவர், தனது காதலரும் சினிமா இசையமைப்பாளருமான பலாஷ் முச்சலை திருமணம் செய்துகொள்ள இருந்தார். ஆனால், பல எதிர்பாராத காரணங்களால், கடந்த இரண்டு நாட்களில் இவரது திருமணத்தில் எதிர்பாராத சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது. இதனால், திருமணமும் தள்ளிப்போடப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் டீமின் துணை கேப்டனாகவும், நட்சத்திர ப்ளேயராகவும் இருப்பவர் ஸ்மிருதி மந்தனா. 2025ல் இந்திய அணி பெண்கள் கிரிக்கெட்டில் கோப்பையை வெல்ல, முக்கிய காரணமாக இருந்தவ பேட்ஸ்மென்களுள், ஸ்மிருதியும் ஒருவர். இதுவரை தான் விளையாடிய போட்டிகளில் அவர் 9,500 ரன்களுக்கு மேல் கடந்திருக்கிறார்.
ஸ்மிருதி மந்தனாவும் பலாஷ் முச்சலும் காதலித்து வருகின்றனர். பலாஷ், பாலிவுட் படங்களின் இசையமைப்பாளராகவும் பாடகராகவும் இருக்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு, இவர்களின் நிச்சயதார்த்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் வெளியானது. இதையடுத்து திருமணம் நவம்பர் 23ஆம் தேதி நடப்பதாக இருந்தது.
திருமணத்திற்கு முன்பாக, மெஹந்தி, ஹல்தி உள்ளிட்ட சில நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. இதற்குரிய புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் வெளியாகின. தடபுடலாக திருமண ஏற்பாடுகள் நடந்து வந்த சமயத்தில் எதிர்பாராத சில விஷயங்களும் நடந்து விட்டது.
ஸ்மிருதி மந்தனாவின் தந்தை ஸ்ரீநிவாசிற்கு திருமண ஏற்பாடுகளின் போது நெஞ்சு வலி-மாரடைப்பு தொடர்பான அறிகுறிகள் இருந்திருக்கிறது. இதனால், அவர் உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
ஸ்மிருதி மந்தனாவின் தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சில மணி நேரத்தில், மணமகன் பலாஷும் மருத்துவமனையில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டார். திருமணம் நடக்க வேண்டிய வீட்டில், இப்படி ஒவ்வொருவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பது கடும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம், தற்போது தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிப்போடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, திருமணம் தொடர்பான பதிவுகள் அனைத்தையும் அவர் தனது இன்ஸ்டா பக்கங்களில் இருந்து நீக்கியிருக்கிறார். இதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து தெரியவில்லை. இருப்பினும், இவர் திருமண பதிவுகளை நீக்கியதில் இருந்து இணையவாசிகள் பல்வேறு விஷயங்களை கூறி வருகின்றனர்.
ஸ்மிருதியை திருமணம் செய்து கொள்ள இருந்த பலாஷ் மீது இப்போது இணையவாசிகளின் கவனம் திரும்பியிருக்கிறது. அவர், ஸ்மிருதியை ஏமாற்றி விட்டதாக Reddit தளத்தில் ஒருவர் பதிவிட்டிருக்கிறார். ஆனால், இது உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல் ஆகும். இவர் குறித்து பரவலாக பல்வேறு விஷயங்கள் பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், அவரது சகோதரி தற்போது ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, ஸ்மிருதியின் தந்தை உடல் நலத்தால்தான் திருமணம் தள்ளிப்போடப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த சமயத்தில் குடும்பத்தின் privacyக்கு மரியாதை கொடுக்குமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.