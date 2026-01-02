இந்திய ரூபாய் நோட்டில்..காந்திக்கு முன் இருந்தது யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க..

Indian Currency Face Before Gandhi : இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளில், இப்போது காந்தியின் முகம்தான் இருக்கிறது. ஆனால், அதற்கு முன்னர் இருந்தது யார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
Indian Currency Face Before Gandhi : ரிசர்வ் வங்கி அச்சடிக்கும் இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளில் காந்தியின் புகைப்படங்களே இருக்கின்றன. இது, சுதந்திரத்திற்கு பின் பல ஆண்டுகளா கழித்து கொண்டுவரப்பட்ட மாற்றம்தான். ஆனால், இதற்கு முன்னர் யாருடைய முகம் இருந்தது தெரியுமா?
நாம், கையில் இருக்கும் காசை அழுதுகொண்டே செலவு செய்தாலும், அந்த ரூபாய் நோட்டில் இருக்கும் காந்தி என்னவோ எப்போதும் சிரித்துக்கொண்டேதான் இருப்பார். 5 ரூபாய் நோட்டாக இருந்தாலும், 500 ரூபாய் நோட்டாக இருந்தாலும் அதில் மகாத்மா காந்தியின் முகம்தான் அச்சிடப்பட்டிருக்கும். இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு, RBI காந்தியின் முகத்தை ரூபாய் நோட்களில் அச்சிட ஆரம்பித்தது.
சுதந்திரத்திற்கு முன்பு, யாருடைய முகம் ரூபாய் நோட்டுகளில் இருந்தது தெரியுமா? வெளிநாட்டு மன்னர்களின் முகம்தான். பிரிட்டிஷ்காரர்களிடம் இருந்து இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கும் முன்பு அவர்களின் உருவப்படங்கள்தான் அச்சிடப்பட்டன. குறிப்பாக, 1947 வரை புழக்கத்தில் இருந்து நோட்டுகளில் பிரிட்டன் மன்னர் கிங் ஜார்ஜ் VI உருவப்படம்தான் இருந்தது.
சுதந்திரத்திற்கு பின்பும் ரிசர்வ் வங்கியால் ரூபாய் நோட்டுகலை மாற்ற முடியவில்லை. இதையடுத்து, 1949ல்தான் இந்தியாவின் முதல் ரூபாய் நோட்டானது வெளியிடப்பட்டது. அதில், தேசிய சின்னமாக கருதப்படும் அசோக தூண் அச்சிடப்பட்டது. இதன் பிறகு பல ஆண்டுகளாக அசோக தூண் இருந்து வருகிறது.
1950ஆம் ஆண்டில் இருந்து 80 வரை இந்தியா முன்னேர ஆரம்பித்தது. இந்த வளர்ச்சியை, ரூபாய் நோட்டுகள் மூலமாகவும் தெரிந்துகொள்ள முடியும். முன்னர் 5 ரூபாய் நோட்டில் விவசாயி ட்ரக்குடன் வயலை உழுவது, 10 ரூபாய் நோட்டில் மயில் உள்ளிட்டவை இடம் பெற்றிருந்தன.
காந்தியின் புகைப்படம், முதன் முதலாக எப்போது பொறிக்கப்பட்டது தெரியுமா? 1996ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகுதான். காந்திஜி சீரிஸ் என்கிற பெயரில் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகளில் அவரது முகம் பொறிக்கப்பட்டது.
இந்திய ரூபாய் நோட்டில் இருக்கும் காந்தியின் புகைப்படம், வரைபடம் என பலர் நினைக்கின்றனர். ஆனால், அது உண்மையான புகைப்படம் ஆகும். ராஷ்ரபதி பவனில் அவர் ஒரு விருந்தினரை சந்திதபோது எடுத்த புகைப்படம்தான், அச்சிடுவதற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அப்போது இடம் பெற்ற காந்தியின் உருவப்படம், இப்போது வரை அனைத்து ரூபாய் நோட்டுகளிலும் இடம் பெற்று வருகிறது. இதில் காந்தியின் முகத்தை தாண்டி இந்தியாவின் ஒற்றுமையை பறைசாற்றும் பல்வேறு விஷயங்களும் இருக்கின்றன.