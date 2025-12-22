ஹர்ஷித் ராணாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? கோடியில் புரளும் இந்திய வீரர் - முழு விவரம்!

Harshit Rana Net Worth: இந்தியா அணியில் வளர்ந்து வரும் வீரர் ஹர்ஷித் ராணாவின் சொத்து மதிப்பு என்ன? ஐபிஎல் சம்பளம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
23 வயதாகும் ஹர்ஷித் ராணா டெல்லியை சேர்ந்தவர். இவர் தற்போது இந்திய அணியின் அனைத்து வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் விளையாடி வளர்ந்து வரும் வீரராக உள்ளார்.
ஐபிஎல்லில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய இவர், காலப்போக்கில் இவரது திறமையால் அந்த அணியின் முன்னணி பந்து வீச்சாளராக ஜொலித்து வருகிறார்.
ஐபிஎல்லில் இவர் வெளிப்படுத்திய செயல்பாடு அவரை இந்திய அணிக்கு கொண்டு சென்றது. தற்போது ஒருநாள், டி20, டெஸ்ட் என 3 வடிவிலும் விளையாடி வருகிறார்.
வரும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் தேர்வாகி இருக்கிறார் ஹர்ஷித் ராணா. தற்போது அதனை மனதில் வைத்து செயல்பட்டு வருகிறார்.
ஹர்ஷித் ராணாவின் ஐபிஎல் சம்பளம் ரூ. 4 கோடியாக உள்ளது. அதேபோல் பிசிசிஐ ‘சி’ ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்று ஆண்டு ரூ. 1 கோடி சம்பளம் பெறுகிறார்.
அவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 10 கோடியாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. BMW 5 சீரிஸ் காரை வைத்திருக்கிறார்.