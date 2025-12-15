English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வெளிநாடுகளில் தடை செய்யப்பட்ட 6 படங்களில்.. லிஸ்ட்டில் விஜய் படமும் இருக்கு!

வெளிநாடுகளில் தடை செய்யப்பட்ட 6 படங்களில்.. லிஸ்ட்டில் விஜய் படமும் இருக்கு!

Indian Films Banned In Foreign Countries: வெளிநாடுகளில் தடை செய்யப்பட்ட திரைப்படங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்தியா சினிமாவில் பல சர்ச்சைக்குறிய திரைப்படங்களில் வெளியாகி இருக்கிறது. சில படங்களில் குறிப்பிட்ட தேதியில் வெளியாகாமல் தள்ளிப்போகி உள்ளது. பின்னர் வேறு ஒரு தேதியில் வெளியாகி இருக்கிறது. ஆனால் சில படங்களை வெளிநாடுகளில் வெளியிட தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அரபு நாடுகளில் வெளியிட தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. 

துரந்தர் (Dhurandhar): பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பி உருவாகி வெளியாகிவுள்ல திரப்படம் துரந்தர். இப்படம் கடந்த 5ஆம் தேதி இந்தியாவில் ரிலீஸ் ஆன நிலையில், இப்படத்தை வெளியிட 6 அரபு நாடுகள் தடை விதித்துள்ளன. அதன்படி பஹ்ரைன், குவைத், ஓமன், சவுதி அரேபியா மற்றும் கத்தார் ஆகிய 6 நாடுகளில் துரந்தர் படம் வெளியிட தடை விதிக்கப்ப்ட்டுள்ளது.   

பீஸ்ட் (Beast): தமிழ் சினிமாவின் ஸ்டார் நடிகரான விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தை குவைத், கத்தார் போன்ற நாடுகளில் வெளியிட தடை விதிக்கப்பட்டது. இப்படம் 2022ஆம் ஆண்டில் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது. 

குருப் (Kurup): பிரபல மலையாள நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு குருப் திரைப்படம் வெளியானது. இப்படத்தை வெளியிட குவைத் நாடு அப்போது தடை விதித்தது. 

விஸ்வரூபம் (Vishwaroopam): உலகநாயகன் கமலஹாசன் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் விஸ்வரூபம். இப்படம் 2013ஆம் ஆண்டு உலகமெங்கும் வெளியாகி வெற்றி பெற்றது. ஆனால் இப்படத்தை ஜக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் மலேசியா போன்ற நாடுகளில் வெளியிட தடை விதிக்கப்பட்டது. 

எஃப்.ஐ.ஆர் (FIR): நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் எஃப்.ஐ.ஆர் உருவாகி 2022ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இப்படத்தை கத்தார், குவைத், மலேசியா போன்ற நாடுகளில் வெளியிட தடை விதிக்கப்பட்டது. 

சிதா ராமம் (Sita Raman): துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் உருவாகி கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு வெளியாகி ஹிட்டானது. ஆனால் இப்படத்தை யுஏஇ, சவுதி அரேபியா, குவைத், கத்தார், பஹ்ரௌன், ஓமன் ஆகிய நாடுகளில் வெளியிட தடை விதிக்கப்பட்டது.  

