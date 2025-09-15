இந்த 58 நாடுகளுக்கு விசா தேவையே இல்ல..எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Indian Can Travel Visa Free: விசா இல்லாமலே இந்தியர்கள் சுற்றுலா செல்லக் கூடிய நாடுகள் எவை தெரியுமா? அழகும், கலாச்சாரமும், வரலாறும் நிரம்பிய சில சிறப்பு நாடுகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
Indian Can Travel Visa Free: இந்தியப் பாஸ்போர்ட் வைத்திருக்கும் பயணிகள், உலகின் பல நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமலே செல்லும் சலுகையை பெறுகின்றனர். மொத்தம் 58 நாடுகள் இந்தியர்களுக்கு விசா-இலவச அனுமதி வழங்குகின்றன. சில நாடுகளின் பட்டியல் இதோ!
Maldives & Indonesia மாலத்தீவுகள் – கண்ணாடி போன்ற கடற்கரை, நீல நிறக் கடல் மற்றும் பிரபலமான ஹனிமூன் தலமாகும். இந்தோனேஷியா – உலகின் மிகப்பெரிய தீவுக் கடல்; பாலி அதன் இயற்கை அழகு மற்றும் கலாச்சார விழாக்களால் பிரபலமானது.
Malaysia & Bhutan மலேசியா – குவாலாலம்பூர் பெட்ரோனாஸ் டவர்ஸ், மலேசிய உணவுகள், சந்தைகள் புகழ்பெற்றவை. பூடான் – “சந்தோஷ நாடு” என அழைக்கப்படும்; மலைகள், மடாலயங்கள், இயற்கை அழகால் நிரம்பியுள்ளது.
Fiji & Iran ஃபிஜி – பசிஃபிக் கடல் முத்து; டைவிங், பாரம்பரிய நடனங்கள், தீவுக் கலாச்சாரம் சிறப்பு. ஈரான் – பெர்ஷியன் வரலாறு, பழமையான பேரரசுகள், இஸ்பஹான் நகரின் அழகிய பள்ளிவாசல்கள் புகழ்பெற்றவை.
Thailand & Mauritius தாய்லாந்து – பாங்காக், புத்தமத ஆலயங்கள், தெரு உணவுகள், கடற்கரை விழாக்கள் பிரபலமானவை. மொரீஷியஸ் – பச்சை கடல், எரிமலைக் காட்சிகள், வண்ணமயமான கலாச்சாரம் கொண்ட தீவு நாடு.
Sri Lanka & Nepal இலங்கை – சிகிரியா பாறைக் கோட்டை, தேயிலைத் தோட்டங்கள், கடற்கரைகள் புகழ்பெற்றவை. நேபாளம் – எவரெஸ்ட் மலையின் தாயகம்; ஹிமாலயன் ட்ரெக்கிங், கோயில்கள் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கின்றன.
Myanmar & Somalia மியான்மர் – பாகன் நகரில் ஆயிரக்கணக்கான புத்த ஆலயங்கள், யாங்கோன் பாகோடா பிரபலமானவை. சோமாலியா – ஆப்பிரிக்காவின் தனித்துவமான கடற்கரைகள், மோகாதிஷு சந்தைகள் முக்கியமானவை.
Qatar & Mongolia கத்தார் – உலகக் கோப்பை நடத்திய நாடு; தோஹா நகரின் நவீன கட்டிடக்கலை சிறப்பு. மங்கோலியா – செங்கிஸ் கான் பிறந்த நிலம்; விரிந்த புல்வெளிகள், குடியிருப்பு கலாச்சாரம் தனித்துவமானவை.
Other Countries: மற்ற நாடுகளின் விவரங்கள் இந்தப் புகைப்படத்தில் உள்ளன.