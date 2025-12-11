பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!

PM Narendra Modi Expensive Cars: இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயன்படுத்தும் கார்கள் மற்றும் அதன் விலை குறித்து பார்க்கலாம்.
இந்தியாவின் பிரதமராக 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்து வருகிறார் நரேந்திர மோடி. இவர் அணியும் உடை முதல் கார் வரை அனைத்துமே விலை உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. தற்போது அவர் பயன்படுத்தும் கார்கள் என்னென்ன? அதன் விலை எவ்வளவு என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஃபார்ச்சூனர் (Toyota Fortuner): இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி டொயோட்டா நிறுவனத்தில் ஃபார்ச்சூனர் காரை பயன்படுத்துகிறார். அந்த காரின் விலை ரூ. 52.34 லட்சம் ஆகும்.
ஸ்பிரிண்டர் (Mercedes Benz Sprinter): பிரதமர் நரேந்திர மோடி மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் நிறுவனத்தின் ஸ்பிரிண்டர் காரை பயன்படுத்தி வருகிறார். அந்த காரின் விலை ரூ. 1.46 கோடி ஆகும்.
பி.எம்.ட.பிள்.யூ 760 LI (BMW 760 LI): பிரதமர் நரேந்திர மோடி பி.எம்.ட.பிள்.யூ 760 LI காரை பயன்படுத்துகிறார். இதன் விலை ரூ. 1.87 கோடி ஆகும்.
லேன்ட் க்ரூஸர் (Toyota Land Cruiser): பிரதமர் மோடி டொயோட்டா நிறுவனத்தின் லேன்ட் க்ரூஸர் காரை பயன்படுத்துகிறார். அதன் விலை ரூ. 2.31 கோடி ஆகும்.
மேபேக் எஸ்650 (Mercedes Benz Maybach S650): இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மெர்சிடிக் பென்ஸ் நிறுவனத்தின் மேபேக் எஸ்650 என்ற மாடல் காரை பயன்படுத்தி வருகிறார். அதன் விலை ரூ. 2.90 கோடி ஆகும்.
ரேஞ்ச் ரோவர் செண்டின்ல் (Range Rover Centennial): பிரதமர் மோடி ரேஞ்ச் ரோவர் செண்டின்ல் மாடல் காரை பயன்படுத்துகிறார். அதன் விலை கிட்டத்தட்ட ரூ. 5 கோடி ஆகும்.