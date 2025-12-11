English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!

பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!

PM Narendra Modi Expensive Cars: இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயன்படுத்தும் கார்கள் மற்றும் அதன் விலை குறித்து பார்க்கலாம். 

 
1 /7

இந்தியாவின் பிரதமராக 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்து வருகிறார் நரேந்திர மோடி. இவர் அணியும் உடை முதல் கார் வரை அனைத்துமே விலை உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. தற்போது அவர் பயன்படுத்தும் கார்கள் என்னென்ன? அதன் விலை எவ்வளவு என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.

2 /7

ஃபார்ச்சூனர் (Toyota Fortuner): இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி டொயோட்டா நிறுவனத்தில் ஃபார்ச்சூனர் காரை பயன்படுத்துகிறார். அந்த காரின் விலை ரூ. 52.34 லட்சம் ஆகும்.   

3 /7

ஸ்பிரிண்டர் (Mercedes Benz Sprinter): பிரதமர் நரேந்திர மோடி மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் நிறுவனத்தின் ஸ்பிரிண்டர் காரை பயன்படுத்தி வருகிறார். அந்த காரின் விலை ரூ. 1.46 கோடி ஆகும்.   

4 /7

பி.எம்.ட.பிள்.யூ 760 LI (BMW 760 LI): பிரதமர் நரேந்திர மோடி பி.எம்.ட.பிள்.யூ 760 LI காரை பயன்படுத்துகிறார். இதன் விலை ரூ. 1.87 கோடி ஆகும்.

5 /7

லேன்ட் க்ரூஸர் (Toyota Land Cruiser): பிரதமர் மோடி டொயோட்டா நிறுவனத்தின் லேன்ட் க்ரூஸர் காரை பயன்படுத்துகிறார். அதன் விலை ரூ. 2.31 கோடி ஆகும்.   

6 /7

மேபேக் எஸ்650 (Mercedes Benz Maybach S650): இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மெர்சிடிக் பென்ஸ் நிறுவனத்தின் மேபேக் எஸ்650 என்ற மாடல் காரை பயன்படுத்தி வருகிறார். அதன் விலை ரூ. 2.90 கோடி ஆகும்.   

7 /7

ரேஞ்ச் ரோவர் செண்டின்ல் (Range Rover Centennial): பிரதமர் மோடி ரேஞ்ச் ரோவர் செண்டின்ல் மாடல் காரை பயன்படுத்துகிறார். அதன் விலை கிட்டத்தட்ட ரூ. 5 கோடி ஆகும்.   

