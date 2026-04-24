பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட் - 18,262 ரயில் சேவைகள்... கோடையில் மஜா பண்ணலாம்!

கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு வரும் ஜூலை 15ஆம் தேதிவரை, 908 சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் 18,262 பயண சேவைகள் வழங்கப்படும் என ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது. இதனால் பயணிகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகளை இங்கு காணலாம்.
கோடை விடுமுறையில் மக்கள் அதிகம் வெளியூர் செல்வார்கள் என்பதாலும் ரயில்களில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகம் இருக்கும் என்பதாலும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுவது இயல்பு. ஆனால் இந்தாண்டு அதிகமாக இயக்கப்பட இருக்கிறது.
கோடை விடுமுறை காலகட்டங்களில் ரயிலில் டிக்கெட் கிடைப்பது குதிரை கொம்பாக இருக்கிறது. இந்த பிரச்னையை போக்க ரயில்வே துறை சிறப்பு ரயில்களை இயக்குவது வழக்கம்.
அந்த வகையில் 2026 கோடை விடுமுறையை ஒட்டி, ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 15ஆம் தேதி வர, நாடு முழுவதும் 908 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் 18,262 பயண சேவைகள் (Trips) அளிக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில்களில் முன்பதிவு செய்தால் அதிகம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் ஆவதை தொடர்ந்து, பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுவதாலும் அதிகளவில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட இருக்கின்றன. சமீப ஆண்டுகளில் இந்தாண்டுதான் அதிக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட இருக்கின்றன.
ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி ஜூலை 15ஆம் தேதிவரை மொத்தம் 908 ரயில்கள், 18,262 Trips என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஏற்கெனவே 660 ரயில்கள் (11, 294 Trips) குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன.
எனவே, இப்போதே பயணிகள் தங்களின் பயணத்தை திட்டமிட்டு, அதற்கேற்ப ரயில்களை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். இதனால் கடைசி நேரத்தில் கூட்டநெரிசலில் பயணிப்பது தவிர்க்கலாம்.
அதிகபட்சமாக மத்திய ரயில்வே சார்பில் 3,082 trips சேவைகள் அளிக்கப்படுகிறது. அதேபோல், கிழக்கு மத்திய ரயில்வே சார்பில் 2,711 trips; வடமேற்கு ரயில்வே சார்பில் 2,245 trips; வடக்கு ரயில்வே சார்பில் 2,090 trips; மேற்கு ரயில்வே சார்பில் 2,078 trips திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், தெற்கு மத்திய ரயில்வே சார்பில் 124 ரயில் (1,184 trips) சேவைகள் அளிக்கப்படுகின்றன. வடக்கு மத்தி ரயில்வே, கிழக்கு ரயில்வே, தெற்கு ரயில்வே, வடகிழக்கு ரயில்வே ஆகியவையும் நாடு முழுக்க நூற்றுக்கணக்கான ரயில் சேவைகளை அளிக்கின்றன.
கோடை விடுமுறைக்கு குடும்பம் குடும்பமாக சொந்த ஊர் செல்வார்கள், சுற்றுலா செல்வார்கள் என்பதால் ரயில்களுக்கான தேவை அதிகம் இருக்கும். எனவே சிறப்பு ரயில்களை அறிவிப்பதன் மூலம், நீண்ட வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பிரச்னையை குறைக்கலாம்; முன்பதிவு செய்யும் டிக்கெட் உறுதியாகும் நிலை அதிகரிக்கும்; அதிக தேவையுள்ள இடங்களுக்கு கூடுதல் படுக்கைகளை இவை வழங்குகின்றன; பயணமும் சௌகரியமாக இருக்கும், கூட்டம் அதிகமாக இருக்காது.
இன்னும் டிமாண்ட் அதிகரித்தால், கூடுதல் ரயில் சேவைகளை சேர்க்கவும் இது ரயில்வேக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறது. 18,000க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில் பயணங்கள் இருப்பதால் மக்களுக்கு டிக்கெட் ஈஸியாக கன்பார்ம் ஆக வாய்ப்புள்ளது.