Indian Railway Hike Ticket Fare: நாடு முழுவதும் ரயில் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக இந்தியன் ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ரயில் கட்டணம் உயர்வு டிசம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Train Ticket Fare Details: புதிய கட்டணத்தின்படி, 215 கிலோ மீட்டருக்கு மேல் பயணிப்பவர்களுக்கு ஒரு கி.மீட்டருக்கு ஒரு பைசா கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட உள்ளது.
தொலைதூர பயணங்களுக்கு மக்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களிலேயே பயணித்து வருகின்றனர். நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். குறைவான கட்டணம், கழிவறை, படுக்கை வசதி உள்ளிட்டவை இருப்பதால் பயணிகள் ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில் பயணிப்பதற்கான இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் தான், ரயில் பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சியூட்டும் அறிவிப்பை இந்தியன் ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, நாடு முழுவதும் ரயில் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக இந்தியன் ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ரயில் கட்டணம் உயர்வு டிசம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் புறநகர் ரயில் பயணத்திற்கான கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய கட்டணத்தின்படி, 215 கிலோ மீட்டர் வரை பொது வகுப்பு பெட்டியில் பயணிப்பவர்களுக்கு ரயில் கட்டணத்தில் மாற்றமில்லை. ஆனால், 215 கிமீக்கு பயணிப்பவரர்களுககு ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு 1 பைசா அதிகமாக செலுத்த வேண்டும். மெயில் அல்லது எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் ஏசி பெட்டிகள், ஏசி அல்லாத பெட்டிகளில் பயணிப்பவர்களுக்கு 2 பைசா கூடுதலாக செலுத்த வேண்டும்.
இதன் மூலம், ஏசி அல்லத வகுப்பில் 500 கி.மீட்டருக்கு மேல் பயணம் செய்யும் ஒரு பயணி மொத்தமாக ரூ.10 கூடுதலாக செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இந்த ரயில் கட்டணம் உயர்வு குறைவானதாகவும், சமாளிக்கக் கூடியதாகவும் இருப்பதாக இந்தியன் ரயில்வே விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதிகரிக்கும் வரும் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கே ரயில் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
சமீபத்திய கட்டண உயர்வு ரயில்வேயின் வருவாயை ஆண்டுதோறும் ரூ.600 கோடி அதிகரிக்கும். முன்னதாக, ஜூலை மாதத்தில் ரயில்வே கட்டணங்களை உயர்த்தியது. மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் குளிர்சாதன வசதி இல்லாத வகுப்புகளுக்கான கட்டணம் ஒரு கி.மீக்கு 1 பைசாவும், குளிர்சாதன வசதி கொண்ட வகுப்புகளுக்கான பயணம் ஒரு கி.மீ.க்கு 2 பைசாவும் அதிகரித்தது.
இதன் மூலம் 2025ஆம் ஆண்டில் மட்டும் இரண்டாவது முறையாக ரயில் கட்டணத்தை இந்தியன் ரயில்வே ரயில் கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது. மேலும், புறநகர் ரயில் கட்டணத்திலும், மாதாந்திர டிக்கெட் கட்டணத்திலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை எனவும் இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. இந்த கட்டண உயர்வை பொறுத்தவரை, சென்னையில் இருந்த புறப்படும் வைகை, பல்லவன், நெல்லை, பொதிகை, பாண்டியன் உள்ளிட்ட விரைவு ரயில்களின் கட்டணமும் உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.