இராணுவ மரியாதை பெற்ற இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?

Indian Sports Persons Military Honors: கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்கள், ஒலிம்பிக்ஸ் சாம்பியன்கள், சினிமா பிரபலங்கள் என பலரும் இராணுவ மரியாதையை பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஜிது ராய்: இந்தியாவிற்காக தூப்பாக்கி சூடு விளையாட்டில் பல்வேறு சாதனைகள் படைத்தவர் ஜிது ராய். இவருக்கு இராணுவ மரியாதை செய்யப்பட்டது.
அபினவ் பிந்த்ரா: துப்பாக்கிச் சுடுதலில் ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இவர், டெரிட்டோரியல் ஆர்மியில் கௌரவ லெப்டினன்ட் கர்னல் பதவியைப் பெற்றார்.
நீரஜ் சோப்ரா: ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ற இந்தியாவின் ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா, இந்திய ராணுவத்தில் ஜூனியர் கமிஷன்ட் ஆபிசராக உள்ளார்.
மில்கா சிங்: "பறக்கும் சீக்கியர்" என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த தடகள வீரர், சிப்பாயாக இந்திய ராணுவத்தில் சேர்ந்தார். 1958 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பிறகு, அவர் நைப் சுபேதார் பதவிக்கு உயர்த்தப்பட்டார்.
கபில் தேவ்: இந்தியாவுக்காக முதல் ஐசிசி கோப்பையை வென்று கொடுத்தவர் கபில் தேவ். 1983ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையை வென்றார். இவர் டெரிட்டோரியல் ஆர்மியில் கௌரவ லெப்டினன்ட் கர்னல் பதவியைப் பெற்றார்.
எம்.எஸ். தோனி: இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன், டெரிட்டோரியல் ஆர்மியில் கௌரவ லெப்டினன்ட் கர்னல் பதவியைப் பெற்றார். 2015ல், அவர் பாராசூட் படைப்பிரிவில் பயிற்சி பெற்றார்.
சச்சின் டெண்டுல்கர்: கிரிக்கெட்டின் கடவுள் என போற்றப்படும் சச்சின் டெண்டுல்கர், இந்திய விமானப்படையில் கௌரவ குரூப் கேப்டன் பதவியை 2010-ல் பெற்றார். விமானப் பின்னணி இல்லாத ஒரு விளையாட்டு வீரர் இந்த பட்டத்தைப் பெறுவது இதுவே முதல் முறை.