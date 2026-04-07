டாஸ்மாக் மூலம் அதிகம் சம்பாதிக்கும் மாநிலங்கள்.. தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த இடம்?

மதுபான கடைகள் மூலம் அதிக வருமானம் ஈட்டும் இந்திய மாநிலங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்
மதுபான கடைகள் மூலம் அதிக வருமானத்தை ஈட்டும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் 7வது இடத்தில் இருப்பது ஆந்திர பிரதேசம். இம்மாநிலம் ஆண்டிற்கு சுமார் 25000 கோடி வரை வருமானம் ஈட்டுவதாக கூறப்படுகிறது.
மதுபான கடைகள் மூலம் அதிக வருமானத்தை ஈட்டும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் 6வது இடத்தில் இருப்பது தெலுங்கானா. இம்மாநிலம் ஆண்டிற்கு சுமார் 20,000 முதல் 25,000 கோடி வரை வருமானம் ஈட்டுவதாக கூறப்படுகிறது.
மதுபான கடைகள் மூலம் அதிக வருமானத்தை ஈட்டும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் 5வது இடத்தில் இருப்பது மேற்கு வங்கம். இம்மாநிலம் ஆண்டிற்கு சுமார் 22 கோடி வரை வருமானம் ஈட்டுவதாக கூறப்படுகிறது.
மதுபான கடைகள் மூலம் அதிக வருமானத்தை ஈட்டும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் 4வது இடத்தில் இருப்பது கர்நாடகா உள்ளது. இம்மாநிலம் ரூ. 30,000 கோடி வரை வருமானம் ஈட்டுவதாக கூறப்படுகிறது.
மதுபான கடைகள் மூலம் அதிக வருமானத்தை ஈட்டும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் 3வது இடத்தில் இருப்பது மகாராஷ்டிரா மாநிலம். இம்மாநிலம் ஆண்டிற்கு ரூ. 35,000 வரை வருமானம் ஈட்டுவதாக கூறப்படுகிறது.
மதுபான கடைகள் மூலம் அதிக வருமானத்தை ஈட்டும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் 2வது இடத்தில் இருப்பது தமிழ்நாடு. இங்கு ஆண்டிற்கு ரூ. 44000 கோடிக்கு மேல் வருமானம் வருதாக கூறப்படுகிறது.
மதுபான கடைகள் மூலம் அதிக வருமானத்தை ஈட்டும் மாநிலங்களின் பட்டியலின் முதல் இடத்தில் இருப்பது உத்தரபிரதேச மாநிலம். இம்மாநிலம் ஆண்டிற்கு ரூ. 50000 கோடி வரை வருமானம் ஈட்டுவதாக கூறப்படுகிறது.