T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?

2026 டி20 உலகக் கோப்பை வரும் பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தொடரை இந்தியா மற்றும் இலங்கை இணைந்து நடத்துகிறது.   

இதற்காக அனைத்து அணிகளும் தங்களை தயார்ப்படுத்தி கொண்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், கடந்த டிசம்பர் 20ஆம் தேதி பிசிசிஐ 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை அறிவித்தது.   

சூர்யகுமார் யாதவ் இந்திய அணியை வழிநடத்த அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்க  அக்சர் படேல் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அணியின் காம்பினேஷனை கருத்தில் கொண்டு சுப்மன் கில்லை அணியில் இருந்து நீக்கி உள்ளனர்.   

அதேபோல் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ஜிதேஷ் சர்மா, ரிஷப் பண்ட், முகமது சிராஜ் உள்ளிட்டோருக்கும் இந்திய அணியில் இடம் அளிக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில், இந்திய அணியில் இடம் பிடிக்காத வீரர்களை வைத்து ஒரு அணியை இங்கு உருவாக்கி உள்ளோம்.   

15 பேர் கொண்ட அணி: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சுப்மான் கில், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (வி.கே.), ரிஷப் பண்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, க்ருனால் பாண்டியா, ரியான் பராக், முகமது சிராஜ், முகமது ஷமி, யுஸ்வேந்திர சாஹல். 

பிளேயிங் 11: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சுப்மன் கில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல், ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), ரியான் பராக், க்ருனால் பாண்டியா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, முகமது சிராஜ், முகமது ஷமி, யுஸ்வேந்திர சாஹல்.   

