சர்வதேச டி20ல் சதம் அடித்த இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 2 CSK வீரர்கள்!

Indians with T20 international centuries: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் சதம் அடித்த வீரர்கள் குறித்து பார்க்கலாம்.
Indian batsmen T20I century list: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க இருக்கிறது. இந்த நிலையில், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் சதம் அடித்த இந்தியர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சுரேஷ் ரெய்னா: இந்திய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா, இந்திய அணிக்காக டி20 கிரிக்கெட்டில் சதம் அடித்த முதல் வீரர் ஆவார். இவர் 1 சதம் அடித்துள்ளார்.
ரோகித் சர்மா: இந்திய அணியின் முன்னாள் டி20 வீரரான ரோகித் சர்மா சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 5 சதங்கள் விளாசி உள்ளார்.
சூரியகுமார் யாதவ்: இந்திய அணியின் தற்போதைய டி20 கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 4 சதங்கள் அடித்து அசத்தி உள்ளார்.
கே.எல். ராகுல்: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் கே.எல். ராகுல், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 2 சதங்கள் அடித்து உள்ளார்.
சுப்மன் கில்: இந்திய ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனான சுப்மன், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 1 சதம் அடித்துள்ளார்.
விராட் கோலி: இந்திய அணியின் முன்னாள் டி20 வீரர் விராட் கோலி, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு சதம் அடித்துள்ளார்.
சஞ்சு சாம்சன்: இந்திய டி20 அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 3 சதங்கள் அடித்துள்ளார்.
அபிஷேக் சர்மா: இந்திய டி20 அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரரான அபிஷேக் சர்மா, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 2 சதங்கள் அடித்துள்ளார்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரரும் சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனுமான ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு சதம் அடித்துள்ளார்.
யஷ்யஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் இஷான் கிஷன்: இந்திய அணியின் அதிரடி வீரர்களான ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் இஷான் கிஷன், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு சதம் அடித்துள்ளனர்.