Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /IndiGo Lite: விமான கட்டணத்தை அதிரடியாய் குறைத்த இண்டிகோ, குஷியில் மக்கள்

IndiGo Lite: விமான கட்டணத்தை அதிரடியாய் குறைத்த இண்டிகோ, குஷியில் மக்கள்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 04, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:04 PM IST

IndiGo Lite: ஏர் இந்தியா (Air India) நிறுவனம் கடந்த மாதம் உள்நாட்டு வழித்தடங்களுக்காக அறிமுகப்படுத்திய "Basic" (அடிப்படை) கட்டண முறைக்கு இண்டிகோவின் சமீபத்திய அறிவிப்பு ஒரு நேரடிப் போட்டியாக அமைந்துள்ளது.

IndiGo Lite: குறைந்த பயணப் பொருட்களுடன் பயணிக்கும் எகானமி வகுப்புப் பயணிகளுக்காக, வாடிக்கையாளர் நலனை மையமாகக் கொண்ட 'IndiGo Lite' என்ற திட்டத்தை இண்டிகோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

Indigo Lite1/7

இண்டிகோ லைட்

குறைந்த பயணப் பொருட்களுடன் பயணிக்கும் எகானமி வகுப்புப் பயணிகளுக்காக, வாடிக்கையாளர் நலனை மையமாகக் கொண்ட ஒரு புதிய திட்டத்தை இண்டிகோ (IndiGo) அறிவித்துள்ளது. 'IndiGo Lite' (இண்டிகோ லைட்) என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த ஆரம்ப நிலை கட்டணத் திட்டம், 'செக்-இன்' (check-in) செய்ய வேண்டிய பெரிய பைகள் ஏதுமின்றி, சிறிய கேபின் பையுடன் (கைப்பை) மட்டும் பயணிப்பவர்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

Indigo Pay for What you use2/7

இண்டிகோ பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப கட்டணம்

"பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப கட்டணம்" (pay-for-what-you-use) என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இத்திட்டம், வழக்கமான பயணக் கட்டணத்தில் உள்ள சாமான்களுக்கான கட்டணத்தை நீக்கி மூலம் பயணச் செலவைக் குறைக்கிறது.

இண்டிகோ லைட்3/7

IndiGo Lite

'IndiGo Lite' டிக்கெட்டுகளுக்கான முன்பதிவு ஜூலை 1, 2026 அன்று நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், மொபைல் செயலி மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை மையங்கள் மூலம் தொடங்கியது. இத்திட்டம் ஜூலை 15, 2026 முதல் மேற்கொள்ளப்படும் விமானப் பயணங்களுக்குப் பொருந்தும்.

Indigo Lite4/7

இண்டிகோ லைட்

சிக்கனமான இத்திட்டம், தனிநபர் பயணங்கள் மற்றும் குடும்பப் பயணத் திட்டங்கள் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குறைந்த கட்டண முறை பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் இருவருக்கும் சமமாகப் பொருந்தும். மேலும், இண்டிகோவின் அனைத்து நேரடி உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச வழித்தடங்களிலும் 'Lite' வசதி கிடைக்கிறது.

Air Travellers5/7

விமான பயணிகள்

பயணிகள் ஒரு வழிப் பயணம், வழக்கமான இருவழிப் பயணம் அல்லது பல நகரங்களை உள்ளடக்கிய சிக்கலான பயணத் திட்டங்களுக்கும் இத்திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். குறைந்த கட்டணத்தில் பயணிக்க விரும்பும் பயணிகளை ஈர்க்கும் வகையில் விமான நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்ட கட்டண முறைகளை அறிமுகப்படுத்தி வருவதால், இந்தியாவின் விமானப் போக்குவரத்துத் துறையில் நிலவும் கட்டணப் போட்டி இத்திட்டத்தின் மூலம் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது.

Air India Basic Payment6/7

ஏர் இந்தியா அடிப்படை கட்டண முறை

ஏர் இந்தியா (Air India) நிறுவனம் கடந்த மாதம் உள்நாட்டு வழித்தடங்களுக்காக அறிமுகப்படுத்திய "Basic" (அடிப்படை) கட்டண முறைக்கு இண்டிகோவின் இந்த அறிவிப்பு ஒரு நேரடிப் போட்டியாக அமைந்துள்ளது. ஏர் இந்தியாவின் அந்தத் திட்டத்தில், விமானத்தில் வழங்கப்படும் இலவச உணவை வேண்டாம் என்று தேர்வு செய்யும் பயணிகளுக்கு டிக்கெட் கட்டணத்தில் ₹300 முதல் ₹700 வரை குறைப்பு வழங்கப்படுகிறது. 

Air Ticket7/7

விமான கட்டணங்கள்

இருப்பினும், இந்த இரண்டு குறைந்த கட்டண முறைகளும் செயல்படுத்தப்படும் விதத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. ஏர் இந்தியாவின் "Basic" டிக்கெட் முறை உணவுச் செலவுகளைக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டாலும், அதில் 15 கிலோ 'செக்-இன்' பை, 7 கிலோ கேபின் பை மற்றும் இலவச தேநீர் அல்லது காபி ஆகியவை அனுமதிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், இண்டிகோவின் "Lite" முறை, குறைந்தபட்சப் பொருட்களுடன் பயணிப்பவர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணிக்காகப் பயணிப்பவர்கள் ஆகிய வளர்ந்து வரும் பிரிவினரை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. இதில் 'செக்-இன்' பைகள் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டு, விமானப் போக்குவரத்துச் சந்தையிலேயே மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த ஆரம்ப நிலை கட்டணங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

TAGS:
Indigo
Air India
Air travel

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜூலை 10 வரை மழை விடாது.. வானிலை மையம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்! சென்னையில் எப்படி?
Tamil Nadu weather16 min ago
2
Coimbatore news37 min ago
3
Weekly Horoscope38 min ago
4
Sevvai Peyarchi1 hr ago
5
Gujarat1 hr ago