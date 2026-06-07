இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
இன்றைய ராசிபலன் 12 ராசிகளில் எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் (Aries)- உத்தியோகத்தில் உங்களுக்குச் சாதகமான நல்ல மாற்றங்கள் உண்டாகும். பண முதலீடுகள் செய்ய உங்களின் உள்ளுணர்வு சிறப்பாக வழிகாட்டும். கணவன்-மனைவி இடையே சிறு விட்டுக்கொடுத்தல் இருந்தால் குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.
ரிஷபம் (Taurus) - வியாபாரத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடியே நல்ல லாபம் வந்து சேரும். வேலைப்பளு காரணமாக இன்று வீண் அலைச்சல்கள் சற்று அதிகமாக இருக்கலாம். கொடுத்த வாக்கை எப்பாடு பட்டாவது காப்பாற்றி நற்பெயர் எடுப்பீர்கள்.
மிதுனம் (Gemini) - இன்று புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதைத் தள்ளிப் போடுவது நல்லது. கோபத்தைக் குறைத்து நிதானமாகப் பேசினால் வீண் சண்டைகளைத் தவிர்க்கலாம். பயணங்களின் போது உடைமைகளின் மீது கூடுதல் விழிப்புணர்வு தேவை.
கடகம் (Cancer) - இன்று உங்களுக்குச் சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் கூடுதல் கவனம் தேவை. முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதையோ, புதிய ஒப்பந்தங்களையோ தள்ளி வையுங்கள். குடும்பத்தினரிடம் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நிம்மதி தரும்.
சிம்மம் (Leo) - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபமும் முன்னேற்றமும் காணப்படும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் ஆதரவால் உங்களின் நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யமும், உடல் ஆரோக்கியத்தில் மேம்பாடும் உண்டாகும்.
கன்னி (Virgo) - இன்று உங்களுக்குப் பணவரவு திருப்திகரமாக அமைந்து கடன் சுமை குறையும். பணியிடத்தில் உங்களின் திறமைக்கு மேல் அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் சுபகாரிய முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும்.
துலாம் (Libra) - புதிய கலைப் பொருட்கள் அல்லது பொன், பொருள் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கி குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் பணிகள் எளிதாகும்.
விருச்சிகம் (Scorpio) - தொழிலில் திடீர் திருப்பங்களும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபமும் கிடைக்கும். நினைத்த காரியங்களைத் துணிச்சலுடன் செய்து முடித்து வெற்றி காண்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த பழைய பாக்கிகள் இன்று வசூலாகும்.
தனுசு (Sagittarius) - இன்று நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் யாவும் துலங்கும் நன்னாளாக இருக்கும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மற்றும் தர்ம காரியங்களில் ஈடுபட வாய்ப்புகள் அமையும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு கைகூடும்.
மகரம் (Capricorn) - வியாபாரத்தில் இருந்த போட்டிகள் படிப்படியாக விலகி லாபம் அதிகரிக்கும். சொத்துக்கள் வாங்குவது மற்றும் விற்பது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாகும். குடும்பப் பொறுப்புகள் கூடினாலும் சாமர்த்தியமாகச் சமாளித்து விடுவீர்கள்.
கும்பம் (Aquarius) - ராசியில் சந்திரன் இருப்பதால் இன்று மனமகிழ்ச்சி பெருகும் நாளாக இருக்கும். கலைஞர்களுக்குப் புதிய நல்வாய்ப்புகளும், பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றமும் வரும். உறவினர்களின் வருகையால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
மீனம் (Pisces) - உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்த சிறுசிறு சோர்வுகள் நீங்கி சுறுசுறுப்பு கூடும். தடைப்பட்டிருந்த திருமண சுபகாரியப் பேச்சுவார்த்தைகள் நல்ல முடிவுக்கு வரும். சமூகத்தில் பெரிய மனிதர்களின் ஆதரவும், உதவியும் உங்களைத் தேடி வரும்.