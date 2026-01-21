Flabby Arms : கையில் பெரிதாக தொங்கும் சதையை குறைக்க..6 உடற்பயிற்சிகள்! இன்ஸ்டா பிரபலம் டிப்ஸ்..

Instagram Influencer Flabby Arms Exercise : நம்மில் பலருக்கு, கையில் தொளதொளன்னு சதை தொங்கும். இதை சரி செய்ய, சில உடற்பயிற்சிகளை நாம் செய்யலாம். இது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Instagram Influencer Flabby Arms Exercise : எடை அதிகமாக இருப்பவர்களை மட்டுமல்ல, குறைவாக இருப்பவர்களுக்கும் கூட கை சதை தொங்கும் வகையில் இருக்கும். இதை குறைக்க நாம் பல உடற்பயிற்சிகளை தேடுவோம். இப்போது, இன்ஸ்டாவில் பிரபலமாக இருக்கும் பெண் ஒருவர், கையை குறைப்பதற்கான சில உடற்பயிற்சிகளை பரிந்துரைக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
இந்த உடற்பயிற்சியை செய்ய முதலில் முதுகை நேராக வைத்து குனிய வேண்டும். இரு கைகளையும் டம்புல்சுடன் முன்னே கொண்டு வந்து பின்னர் பின்னே கொண்டு செல்ல வேண்டும். இதையும் 8 முதல் 12 முறை செய்யலாம்.
இதனை, ஒவ்வொரு கையால் செய்ய வேண்டும். டம்புல்சை எடுத்து, ஒரு கையால் தூக்கி கீழே இறக்க வேண்டும். 8-12 முறை இதை செய்யலாம்.
இந்த பயிற்சியை, கையை தலைக்கு பின் வைத்து கீழே தூக்கி இறக்கி செய்ய வேண்டும். இதனால், கை முட்டி அருகே இருக்கும் அதிக சதையை குறைக்க உதவும்.
இந்த உடற்பயிற்சியை செய்ய, இரண்டு டம்புல்ஸையும் கையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். முதலில் ஒரு பக்கமாக டம்புல்ஸை தூக்கி, பின்னர் கையை திருப்பி கீழே இறக்க வேண்டும்.
டம்புல்ஸை திரும்ப வைத்து முன்னர் போலவே இப்போதும் கையை கீழே இறக்கி தூக்க வேண்டும். இதையும் 8 முதல் 12 முறை வரை செய்யலாம்.
கை சதையை குறைக்க, DB பைசெப் கர்ல்-ஐ செய்ய வேண்டும். இதை செய்ய, கிரு கையிலும் டம்புல்ஸை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். கையை நேராக கீழே இறக்கி ஏற்ற வேண்டும். இதை 8 முதல் 12 முறை செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)