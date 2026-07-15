/இனி Instamart-லேயே கேஸ் சிலிண்டர்! புதிய சேவை அறிமுகம்.. புக் செய்வது எப்படி?

Instamart Gas Delivery: இன்ஸ்டாமார்ட் மூலம் இனி காய்கறி, பலசரக்கு சாமான்கள் மட்டுமல்ல.. கேஸ் சிலிண்டரும் இனி கிடைக்குமாம். புதிய வசதி ஒன்றை இன்ஸ்டாமார்ட் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்திருக்கிறது. அது குறித்த விவரத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.
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சமீப காலமாக கேஸ் சிலிண்டர் பிரச்சனை மிகபெரிய அளவில் உருவெடுத்துள்ளது. ஈரான் - அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே ஏற்பட்ட போர் இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. இதனால் கேஸ் புக் செய்வதற்கான கால இடைவெளி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சுமார் ஒரு மாத காலம் வரை காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
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இந்த நிலையில், இப்பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கானும் விதமாக இன்ஸ்டாமார்ட் நிறுவனம் (Instamart) புதிய வசதி ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இன்ஸ்டாமார்ட்டில் இதுவரையில் காய்கறி, பழங்கள், எலக்டானிக்ஸ் பொருட்கள், குழந்தைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை ஆர்டர் செய்து கொள்ள முடியும். இந்த சேவை 24 மணி நேரமும் இருந்து வருகிறது.
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தற்போது இந்த வரிசையில் கேஸ் சிலிண்டரையும் இன்ஸ்டாமார்ட் நிறுவனம் தனது ஆப்பில் சேர்த்துள்ளது. அதாவது புதிதாக HP Navya என்ற சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 5 மற்றும் 10 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர்களை புக் செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த சேவை தற்போது முதற்கட்டமாக பெங்களூருவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சேவை பின் நாட்களில் சென்னையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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புக் செய்வது எப்படி?:
முதலில் இன்ஸ்டாமார்ட் APPஐ டவுன்லோடு செய்து உங்கள் மொபைல் எண்ணை கொடுத்து லாகின் செய்து கொள்ளவும். மேலும், வீட்டு முகவரி, லேண்ட் மார்க் உள்ளிட்ட விவரங்களை சரியாக அளிக்க வேண்டும்.
பின்னர் கேஸ் சிலிண்டர் ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து 5 அல்லது 10 கிலோ உங்களின் தேவைக்கேற்ப எது வேண்டுமோ அதனை தேர்வு செய்து புக் செய்து கொள்ளலாம்.
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முதல் முறை வாங்கும்போது சிலிண்டராக வாங்கிக்கொண்டு பின்னர் தேவைப்படும்போது அதனை ரீஃபில் செய்துக்கொள்ளலாம். மேலும், முதல்முறை சிலிண்டர் வாங்கும்போது, உரிய ஆவணங்களை சமர்பிக்க வேண்டும். அதன்பின்னர், வாடிக்கையாளராக மாறி தொடர்ந்து சிலிண்டர் பெற்று கொள்ளலாம்.