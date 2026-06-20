/"2026" எண் வடிவில் யோகா: உலக யோகா தினத்தை ஒட்டி பள்ளி மாணவர்களின் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

International Yoga Day: உடல், மனம் மற்றும் ஆன்ம நல்வாழ்வை மேம்படுத்தும் நோக்கில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சர்வதேச யோகா தினம் ஜூன் 21 அன்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது.
International Yoga Day: உலக யோகா தினத்தை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் பேரூராட்சியில் உள்ள டி.எஸ்.எஸ்.என். நடுநிலைப்பள்ளியில் ஹெல்த் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி சார்பில் சிறப்பு யோகா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
உலக யோகா தினத்தை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் பேரூராட்சியில் உள்ள டி.எஸ்.எஸ்.என். நடுநிலைப்பள்ளியில் ஹெல்த் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி சார்பில் சிறப்பு யோகா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
அகாடமி நிறுவனர் கோ.கல்யாணசுந்தரம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் தரையில் “2026” என்ற எண்ணை வடிவமைத்து அதன் மீது அமர்ந்து பத்மாசனம், பர்வதாசனம், பத்ம யோக முத்திரை உள்ளிட்ட பல்வேறு யோகாசனங்களை செய்தனர்.
மாணவர்கள் விழாவில் யோகாவின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்ததோடு அதனை குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தினர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் வாலாஜாபாத் லயன்ஸ் சங்கத்தின் தலைவர் சி.கலைமணி, செயலாளர் மகேஷ்குமார், பொருளாளர் ரவிச்சந்திரன், முன்னாள் தலைவர் முனுசாமி, பள்ளி செயலாளர் கவிதா, யுனிவர்சல் சன்மார்க்க சங்க யோகா ஆசிரியர் கனிஷ்கா மற்றும் பெற்றோர்கள் என பலர் கலந்துக்கொண்டனர்.
உடல், மனம் மற்றும் ஆன்ம நல்வாழ்வை மேம்படுத்தும் நோக்கில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சர்வதேச யோகா தினம் ஜூன் 21 அன்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது.
யோகாவின் பிறப்பிடமானை இந்தியாவில் இந்த நாள் மிக விமரிசையாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. இந்த நாளில் பள்ளிகள், கல்லுரிகள், தனியார், அரசு அலுவலகங்கள் என அனைத்து இடங்களிலும் சிறப்பு யோகா அமர்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன.