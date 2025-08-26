English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

iPhone 16 மலிவு.. iPhone 17 அறிமுகத்திற்கு முன்பே தரமான சலுகை

iPhone 16 price cut ahead of iPhone 17 launch: ஐபோன் 17 அறிமுகத்திற்கு முன்பே ஐபோன் 16 விலை குறைகிறது. இந்த வாய்ப்பை நழுவ விடாதீர்கள்.
ஐபோன் 17 சீரிஸ் அறிமுகத்திற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளன. புதிய சீரிஸ் அறிமுகத்திற்கு முன்பே, பழைய ஐபோன் 16 சீரிஸின் விலைகள் அனைத்து இடங்களிலும் குறைந்துவிட்டன.

ஐபோன் 16 இன் 128 ஜிபி அடிப்படை மாடலைப் பற்றிப் பேசுகையில், இந்த போனின் விலை ரூ.79,900 ஆகும். இருப்பினும், இப்போது இந்த போனை அமேசானின் சலுகை மூலம் ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் மலிவாக வாங்கலாம். சலுகையைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு முன், இந்த ஐபோனில் என்ன அம்சங்கள் கிடைக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.  

ஐபோன் 16 இல் 6.1-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR OLED டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இந்த டிஸ்ப்ளே 2000 Nits பிரகாசத்துடன் வருகிறது. இது தவிர, அதன் தெளிவுத்திறன் 2556 x 1179 பிக்சல்கள்.  

ஐபோன் 16 இல் A18 சிப் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, இந்த போன் iOS 18 உடன் வருகிறது, இதில் நீங்கள் சமீபத்திய மென்பொருள் புதுப்பிப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.  

ஐபோன் 16 புகைப்படம் எடுப்பதற்காக இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த அமைப்பில் நீங்கள் 48MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் சென்சார் பெறுவீர்கள்.  

ஐபோன் 16 செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புக்காக 12MP முன்பக்க கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.  

ஐபோன் 16 128 ஜிபி, 256 ஜிபி மற்றும் 512 ஜிபி வகைகளில் வருகிறது. அடிப்படை மாறுபாட்டின் விலை பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றதாக இருந்தாலும், சிறந்த மாடல்களை வாங்க லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவாகும்.  

ஐபோன் 16 மீதான தள்ளுபடியைப் பற்றி பேசுகையில், இந்த போனை அமேசான் மூலம் ரூ.70,999க்கு வாங்கலாம். இது தவிர, ரூ.3,426 இஎம்ஐ தொடங்கும் விருப்பமும் போனில் கிடைக்கிறது.  

