IPL: 10 கேப்டன்களில் ஜொலித்தது யார்...? சொதப்பியது யார்?

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் தற்போதைய சூழலில், 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் எப்படி விளையாடியிருக்கிறார்கள்?, அவர்களின் செயல்பாடு எப்படி இருந்துள்ளது?, அதில் யார் பெஸ்ட்? என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026, 10 Team Captains Performance: 'தலைவன் எவ்வழியோ, தொண்டன் அவ்வழி' என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப, ஐபிஎல் அணிகளில் கேப்டன் எவ்வழியா, அணியும் அவ்வழி என்பதே சரியாகும். கேப்டன் நன்றாக விளையாடினால்தான் அணியும் நன்றாக விளையாடும் என்றில்லை, ஆனால் கேப்டன் நன்றாக விளையாடும்பட்சத்தில் ஒட்டுமொத்த அணியும் சிறப்பாக விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது. கேப்டன்களில் பங்கும் மிக முக்கியம்.
10. ரிஷப் பண்ட்: கடைசி இடத்தில் தத்தளிக்கும் லக்னோ 8 போட்டிகளில் 2இல் மட்டும் வென்று, 6இல் தோற்றது. இதன் கேப்டன் ரிஷப் பண்ட் 8 போட்டிகளில் 189 ரன்களையே எடுத்துள்ளார், அதிலும் சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு எதிராக அதிகபட்சமாக 68 ரன்களை அடித்தார். இவர் சொதப்புவதே லக்னோ பேட்டிங் ஆர்டரின் சொதப்பலுக்கு முக்கிய காரணம்.
9. ஹர்திக் பாண்டியா: 5 முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 8 போட்டிகளில் விளையாடி 2இல் மட்டுமே வென்றுள்ளது. 9வது இடத்தில் இருக்கும் மும்பை அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா பேட்டிங்கில் 128 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 4 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தியிருக்கிறார். இவர் பந்துவீச்சில் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டியுள்ளது.
8. அஜிங்கயா ரஹானே: ஆரம்பத்தில் கேகேஆர் படுமோசமாக விளையாடியபோது, ரஹானே சற்று சிறப்பாக விளையாடினார். தற்போது 2 வெற்றிகளை குவித்தாலும் ரஹானே பார்ம் மோசமாகிவிட்டது. 8 போட்டிகளில் 162 ரன்களையே ரஹானே எடுத்துள்ளார். அதில் 2 டக்அவுட் குறிப்பிடத்தக்கது.
7. ருதுராஜ் கெய்க்வாட்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 3 வெற்றிகளை பெற்றாலும், 5 தோல்விகளை சந்தித்து வெறும் 6 புள்ளிகளுடன் 7வது இடத்தில் உள்ளது. இதில் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 8 போட்டிகளில் 178 ரன்களையே அடித்திருக்கிறார்.
6. அக்சர் பட்டேல்: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி ஓரளவு சுமாராக விளையாடுகிறது. 9 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளுடன் 8 புள்ளிகளை பெற்று 6வது இடத்தில் உள்ளது. 5 இன்னிங்ஸில் 31 ரன்களையும், 8 விக்கெட்டுகளையும் இவர்கள் கைப்பற்றியிருக்கிறார். தொடர்ந்து மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
5. சுப்மான் கில்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி சற்று பலம் பெற்றுள்ளது. 9 போட்டிகளில் 5இல் வென்று 10 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்தில் உள்ளது. குஜராத்தின் வெற்றிக்கு கில் பார்ம் ரொம்ப முக்கியம். கில் 140 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 8 போட்டிகளில் 373 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
4. ரியான் பராக்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நடப்பாண்டில் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. 10 போட்டிகளில் 6இல் வென்று, 4இல் தோற்று 4வது இடத்தில் (நெட் ரன்ரேட் +0.510) உள்ளது. ராஜஸ்தான் கேப்டனான பராக் 10 போட்டிகளில் 207 ரன்களையே அடித்துள்ளார்.
3. இஷான் கிஷன், பாட் கம்மின்ஸ்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஆரம்பத்தில் சற்று சறுக்கினாலும் அடுத்து சுதாரித்துக் கொண்டது. தொடர்ச்சியாக 5 வெற்றிகளை குவித்துள்ளது. மொத்தம் 9 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளை குவித்து 3வது இடத்தில் (நெட் ரன்ரேட் +0.832) உள்ளது. மொத்தம் 9 போட்டிகளில் 312 ரன்களை குவித்துள்ளார். இஷான் முதல் 7 போட்டிகளில் கேப்டனாக இருந்தார். அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் பாட் கம்மின்ஸ் கேப்டனாக செயல்பட்டார், 2 போட்டிகளில் 1 விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார்.
2. ரஜத் பட்டிதார்: ஆர்சிபி அணி 9 போட்டிகளில் 6இல் வென்று, 3இல் தோற்று 2வது இடத்தில் உள்ளது. ஆர்சிபியின் சிறப்பான ஆட்டத்திற்கு, ரஜத் பட்டிதார் நம்பர் 4 இடத்தில் களமிறங்கி அதிரடி காண்பிப்பதும் முக்கிய காரணம். இவர் 9 போட்டிகளில் 257 ரன்களை குவித்துள்ளார். ஸ்ட்ரைக் ரேட் 200.79 ஆக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
1. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 8 போட்டிகளில் விளையாடி 6இல் வென்றுள்ளது. 1 போட்டியில் தோல்வியில் முடிந்த நிலையில், மற்றொரு போட்டி மழையால் ரத்தானது. இதனால் 13 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. அதில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரின் பங்கும் குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் 8 போட்டிகளில் 309 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ரஜத் பட்டிதார், சுப்மான் கில் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ரிஷப் பண்ட், ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல் என முக்கிய அணிகள் கேப்டன்கள் ரொம்ப மோசம்.