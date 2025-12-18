IPL 2026: 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார்...? முழு விவரம்

IPL 2026 Captains: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ஒவ்வொரு அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் மாதம் தொடங்கும், மினி ஏலம் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளது. இந்தச் சூழலில், ஒவ்வொரு அணியின் கேப்டன்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு முதலில் பார்க்கலாம். சில அணிகளில் கேப்டன்களை உறுதியாக கூறலாம், சில அணிகளில் உறுதியாகவில்லை.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ஆர்சிபியின் 18 ஆண்டுகால காத்திருப்பை போக்கி, கோப்பையை வென்று கொடுத்தவர் ரஜத் பட்டிதார். இவர் கடந்த சீசனில்தான் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றார், பொறுப்பேற்ற முதல் தொடரிலேயே சாம்பியன்ஷிப்பை பெற்றுக்கொடுத்தார். இவரே இந்தாண்டும் கேப்டனாக தொடர்வார்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: கடந்தாண்டு ரூ.26.75 கோடிக்கு பஞ்சாப் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை ஏலத்தில் எடுத்து கேப்டனாக்கியது. 2014ஆம் ஆண்டுக்கு பின் முதல்முறையாக இறுதிப்போட்டி வரை பஞ்சாப்பை அழைத்து வந்தார், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர். இதனால், பஞ்சாப் அணியின் கேப்டனாக இவரே தொடர்வார். மினி ஏலத்தில் வீரர்களை எடுக்கும் மேசையில் இவரும் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மும்பை இந்தியன்ஸ்: மும்பை அணியின் கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியா கடந்த 2024 சீசனில் இருந்து செயல்பட்டு வருகிறார். கடந்த சீசனில் மும்பை அணி பிளே ஆப் வரை முன்னேறியது. மும்பை ஸ்குவாடும் தற்போது சிறப்பாக உள்ளது. எனவே, ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டனாக தொடர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சுப்மான் கில் குஜராத் அணியின் கேப்டனாக தொடர்வார். 2024ஆம் ஆண்டு சீசனில் இருந்து இவர்தான் கேப்டனாக செயல்படுகிறார். 2025 சீசனில் குஜராத் பிளே ஆப் தொடருக்கு தகுதிபெறுவார்.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: கடந்த சீசனில் இவர் தலைமையில் டெல்லி சிறப்பாக விளையாடினாலும் நூலிழையில் பிளே ஆப் வாய்ப்பை இழந்து நம்பர் 5 இடத்தையே பிடித்தது. கேஎல் ராகுல் கேப்டன்ஸியை மறுத்ததால் இவரிடம் கடந்தாண்டு கேப்டன் பொறுப்பு வந்தது, இந்தாண்டும் இவரே கேப்டனாக தொடர அதிக வாய்ப்புள்ளது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: 2024 சீசனில் இருந்து எஸ்ஆர்ஹெச் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வருகிறார். கடந்தாண்டு நம்பர் 6 இடத்தில் நிறைவு செய்த எஸ்ஆர்ஹெச், அதற்கு முன் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியது. அணியின் கலாச்சாரத்தை முற்றிலும் மாற்றியமைத்திருக்கிறார் பாட் கம்மின்ஸ். இருப்பினும் காயம் காரணமாக கம்மின்ஸ் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடவில்லை என்றால் இஷான் கிஷன் கேப்டன்ஸி பொறுப்பை பெற வாய்ப்புள்ளது. இஷான் கிஷன் தலைமையில் சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரை ஜார்க்கண்ட் அணி தற்போது கைப்பற்றி உள்ளது.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்: கடந்த 2025 மெகா ஏலத்தில் லக்னோ அணி ரிஷப் பண்டை ரூ.27 கோடிக்கு எடுத்தது. கடந்தாண்டில் இவர் தலைமையில் 7வது இடத்தில் நிறைவுசெய்தது. இந்தாண்டும் இவரே கேப்டனாக தொடர்வார்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: கேகேஆர் அணிக்கு அஜிங்கயா ரஹானே கடந்தாண்டு கேப்டனாக செயல்பட்டார், ஆனால் இம்முறை அவர் செயல்படுவது கடினம் என கூறப்படுகிறது. ரின்கு சிங் கேப்டன்ஸி பொறுப்பை பெற வாய்ப்புள்ளது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன் விலகிவிட்டார், இதனால் ரியான் பராக் முழு நேர கேப்டனாக செயல்படுவாரா என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது. இருப்பினும், ஜடேஜா ஆர்ஆர் அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டிருப்பதால் அவரை கேப்டனாக நியமிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: 2024 சீசனில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். கடந்த சீசனில் காயம் காரணமாக தொடரின் தொடக்கத்திலேயே விலகியதால் தோனியிடம் கேப்டன்ஸி சென்றது. தற்போது சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கேவுக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டாலும் கூட, ருதுராஜ் கேப்டன்ஸி பொறுப்பை வகிப்பார் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.