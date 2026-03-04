ஐபிஎல் போட்டிகள் இந்த 14 மைதானங்களில் நடக்கும்...? இனி ஆர்சிபிக்கு 2 கிரவுண்ட்

IPL 2026, 10 Teams Home Grounds: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் 10 அணிகளின் ஹோம் மைதானங்கள் எவை என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
IPL 2026 Venues Confirmed: ஐபிஎல் தொடரை பொருத்தவரை, ஹோம் மைதானம் முக்கியமானவை. ஒரு அணி அதன் ஹோம் மைதானத்தில் தங்களுக்கு ஏற்ப ஆடுகளங்களை அமைத்துக்கொள்ளலாம். 7 போட்டிகள் ஹோம் மைதானத்தில் நடைபெறும். அதில் பெரும்பான்மையான போட்டிகளில் வெல்லும் அணிகளே பிளே ஆப் வாய்ப்பை பெறும். ஒரு சில அணிகளுக்கு இரண்டு ஹோம் மைதானங்கள் கூட இருக்கும்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரு எம்.ஏ. சின்னசாமி மைதானம்; சத்தீஸ்கர் ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷாஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பஞ்சாபின் முலான்பூர் மஹாராஜ் யதவிந்திர சிங் பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்கம் மைதானம்; ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தின் தர்மசாலாவில் உள்ள HPCA மைதானம்.
மும்பை இந்தியன்ஸ்: மகாராஷ்டிர தலைநகர் மும்பையில் உள்ள வான்கடே மைதானம்.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: குஜராத்தின் அகமதாபாத் நகரில் நரேந்திர மோடி மைதானம்.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம்; ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ACA-VDCA கிரிக்கெட் மைதானம்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: தெலங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத் நகரில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட மைதானம்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்: உத்தர பிரதேச தலைநகர் லக்னோவில் உள்ள ஏகனா கிரிக்கெட் மைதானம்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: மேற்கு வங்க தலைநகர் கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானம்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானம்; அசாம் மாநிலம் கௌகாத்தியில் உள்ள பரஸ்பரா ஏசிஏ மைதானம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ. சேப்பாக்கம் மைதானம்.